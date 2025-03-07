За добу Сили оборони України знищили 1150 окупантів – Генштаб
П'ятниця, 7 березня 2025, 06:54
Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – за минулу добу відмінусували 1 150 окупантів.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 07.03.25 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 882 950 (+1 150) осіб;
- танків – 10 264 (+3) од;
- бойових броньованих машин – 21 334 (+23) од;
- артилерійських систем – 24 124 (+16) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 28 024 (+95) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 39 678 (+72) од;
Дані уточнюються.