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За добу Сили оборони України знищили 1150 окупантів – Генштаб

Іван Д'яконовП'ятниця, 7 березня 2025, 06:54
За добу Сили оборони України знищили 1150 окупантів – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – за минулу добу відмінусували 1 150 окупантів.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 07.03.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 882 950 (+1 150) осіб;
  • танків – 10 264 (+3) од;
  • бойових броньованих машин – 21 334 (+23) од;
  • артилерійських систем – 24 124 (+16) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 28 024 (+95) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 39 678 (+72) од;

Дані уточнюються.

втрати у війніГенштабвійна
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