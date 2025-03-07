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Росіяни вдарили по Харкову: з-під завалів врятували жінку, 8 постраждалих

Ірина БалачукП'ятниця, 7 березня 2025, 07:10
Росіяни вдарили по Харкову: з-під завалів врятували жінку, 8 постраждалих
Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

Вранці 7 березня російські загарбники завдали удару по цивільному інфраструктурному об’єкту у Харкові, внаслідок чого постраждали 8 людей, одну жінку дістали живою з-під завалів.

Джерело: мер міста Ігор Терехов та голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова міського голови: "Влучання у Київському районі місті. Удар було скоєно по цивільному інфраструктурному об’єкту. На місці влучання пожежа".

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Деталі: За словами Терехова, жінку, яку дістали з-під завалів, обстежують лікарі. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Також внаслідок атаки постраждав багатоквартирний будинок, який розташований поряд. З нього евакуйовують усіх мешканців.

Голова ОВА Олег Синєгубов додав, що внаслідок удару загорілись автомобілі.

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"До медичної установи госпіталізовані 65-річна жінка та 61-річний чоловік", – повідомив голова ОВА.

Доповнено: Терехов повідомив, що, крім будівлі критичної інфраструктури та житлового будинка, постраждали й інші обʼєкти. Також нині горять 10 гаражів та 5 автівок.

Шестеро людей вдалося врятувати.

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Харківвибух
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