Макрон відповів Трампу: Франція відданий союзник, європейці були з вами в Афганістані

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Європа і Америка завжди стояли одна за одну, і в час, коли Америка потребувала підтримки, Європа була з ними.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на BFMTV

Деталі: Так Макрон відреагував на заяву президента США Дональда Трампа про те, що він не впевнений, що союзники прийшли би на допомогу Штатам.

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Видання нагадує, що Трамп під час спілкування зі ЗМІ біля Білого дому вчергове повторив, що не хоче захищати європейських союзників у НАТО, "якщо вони не платитимуть".

"Якби США мали проблему і покликали Францію чи інші країни, які я не називатиму, і сказали, що у нас проблема, думаєте, вони б прийшли на допомогу, так як повинні? Я у цьому не впевнений", – заявив Трамп.

Макрон на це відповів, що Франція є "лояльним і відданим союзником", з повагою та дружньо ставиться до Сполучених Штатів і розраховує на таке ж ставлення з боку США.

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"Ми завжди стояли одне за одного. Європейці були з вами в Афганістані", – сказав президент Франції.

Він також нагадав про роль маркіза Лафайєта в американській незалежності, відзначивши і роль США у звільненні Європи з-під нацистської окупації.

Передісторія:

Раніше ЗМІ повідомляли, що Трамп обговорює зі своїми помічниками перегляд ролі США в НАТО таким чином, щоб надати перевагу членам Альянсу, які витрачають на оборону не менше певного відсотка свого ВВП.

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