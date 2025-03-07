Макрон відповів Трампу: Франція відданий союзник, європейці були з вами в Афганістані
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Європа і Америка завжди стояли одна за одну, і в час, коли Америка потребувала підтримки, Європа була з ними.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на BFMTV
Деталі: Так Макрон відреагував на заяву президента США Дональда Трампа про те, що він не впевнений, що союзники прийшли би на допомогу Штатам.
Видання нагадує, що Трамп під час спілкування зі ЗМІ біля Білого дому вчергове повторив, що не хоче захищати європейських союзників у НАТО, "якщо вони не платитимуть".
"Якби США мали проблему і покликали Францію чи інші країни, які я не називатиму, і сказали, що у нас проблема, думаєте, вони б прийшли на допомогу, так як повинні? Я у цьому не впевнений", – заявив Трамп.
Макрон на це відповів, що Франція є "лояльним і відданим союзником", з повагою та дружньо ставиться до Сполучених Штатів і розраховує на таке ж ставлення з боку США.
"Ми завжди стояли одне за одного. Європейці були з вами в Афганістані", – сказав президент Франції.
Він також нагадав про роль маркіза Лафайєта в американській незалежності, відзначивши і роль США у звільненні Європи з-під нацистської окупації.
Передісторія:
- Раніше ЗМІ повідомляли, що Трамп обговорює зі своїми помічниками перегляд ролі США в НАТО таким чином, щоб надати перевагу членам Альянсу, які витрачають на оборону не менше певного відсотка свого ВВП.
Читайте також "Капітуляція України не є миром. Росія стала загрозою для Франції". Історична промова Макрона