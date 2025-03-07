У Миколаєві виявили групу інформаторів, які коригували удари РФ

У Миколаєві правоохоронці викрили чотирьох місцевих жителів, які співпрацювали з росіянами, передаючи дані про розміщення Сил оборони та коригуючи повітряні атаки.

Джерело: Офіс Генерального прокурора

Дослівно: "За процесуального керівництва прокурорів Миколаївської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру чотирьом жителям м. Миколаєва у державній зраді, вчиненої в умовах воєнного стану, та несанкціонованому поширенні інформації (про Збройні сили – ред.)".

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Деталі: Як встановило слідство, завербовані чоловіки передавали розвідану інформацію через Telegram-канал прокремлівського блогера, відомого під псевдонімом "Лохматий".

Під час затримання у підозрюваних вилучили мобільні телефони з доказами співпраці з росіянами. Чоловіків помістили під варту, їм загрожує від 8 років тюремного ув'язнення до довічного.