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У Миколаєві виявили групу інформаторів, які коригували удари РФ

Степан ГафткоП'ятниця, 7 березня 2025, 11:13
У Миколаєві виявили групу інформаторів, які коригували удари РФ
Фото: Офіс Генпрокурора

У Миколаєві правоохоронці викрили чотирьох місцевих жителів, які співпрацювали з росіянами, передаючи дані про розміщення Сил оборони та коригуючи повітряні атаки.

Джерело: Офіс Генерального прокурора

Дослівно: "За процесуального керівництва прокурорів Миколаївської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру чотирьом жителям м. Миколаєва у державній зраді, вчиненої в умовах воєнного стану, та несанкціонованому поширенні інформації (про Збройні сили – ред.)".

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Деталі: Як встановило слідство, завербовані чоловіки передавали розвідану інформацію через Telegram-канал прокремлівського блогера, відомого під псевдонімом "Лохматий".

Під час затримання у підозрюваних вилучили мобільні телефони з доказами співпраці з росіянами. Чоловіків помістили під варту, їм загрожує від 8 років тюремного ув'язнення до довічного.

Миколаївдиверсантиросійсько-українська війна
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