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Росіяни обстріляли Слов’янськ: поранено 6 людей

Альона Мазуренко П'ятниця, 7 березня 2025, 11:36
Росіяни обстріляли Слов’янськ: поранено 6 людей

Російські окупанти вночі обстріляли Слов’янськ Донецької області, внаслідок ворожої атаки поранено 6 містян, серед яких двоє дітей.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Дослівно: "6 березня 2025 року, о 22:25, окупанти нанесли авіаудар по Слов’янську. Попередньо, проти цивільного населення ворог використав "ФАБ-250" з УМПК. Засіб ураження поцілив по приватному сектору.

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Тілесні ушкодження зазнали подружня пара віком 24 й 27 років та їх 4-річна донька. Також постраждали 30-річна матір з 3-річною дівчинкою. Крім того, поранено ще одного пенсіонера віком 70 років.

У потерпілих діагностовано мінно-вибухові травми, контузії, й осколкове поранення. Їх доставлено до лікарні. На момент атаки громадяни перебували у своїх оселях".

Деталі: Повідомляється, що у місті пошкоджено 28 приватних будинків і 5 легкових автомобілів.

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За цим фактом розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину (ч.1 ст.438 ККУ).

 
 

Слов'янськобстрілвійна
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