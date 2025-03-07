Температурна гойдалка: у вихідні очікують від 2° морозу до 21° тепла

У суботу 8 березня суха сонячна погода збережеться в Україні, повітря прогріється до 13-18° тепла, на Прикарпатті - до 21°.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: В Україні буде тепло і сухо, вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 13-18° тепла, на Прикарпатті до 21°, на узбережжі морів 9-14°.

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У Києві в суботу без опадів, вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 15-17°.

9 березня в Україні також збережеться суха тепла погода, вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 13-18° тепла.

У столиці в неділю без опадів, вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 15-17°.