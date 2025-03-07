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"Королівська" бригада розбила російську колону в Часовому Яру

Валентина РоманенкоП'ятниця, 7 березня 2025, 16:47
Королівська бригада розбила російську колону в Часовому Яру
скриншот

24 Окрема механізована бригада імені короля Данила розбила російську колону в Часовому Яру: знищено та пошкоджено 16 одиниць техніки, "виведено з ладу" понад 30 окупантів.

Джерело: пресслужба Сухопутніх військ, відео 24 ОМБр

Дослівно сухопутники: "Вранці 6 березня ворог рушив на українські позиції колоною з понад двох десятків одиниць техніки. Їх "тепло" зустріли артилерія, дрони та піхота. У підсумку колона зупинилася в "заторі" — скупчення підбитої техніки заблокувало переправу. Ті, хто залишився в живих, тікали, але не всі встигли".

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Деталі: В цифрах:

  • ⁠ ⁠окупанти задіяли близько 25 одиниць техніки (разом з інженерними машинами);
  • ⁠ було ⁠знищено 11 одиниць техніки, ще п’ять машин були пошкоджені;
  • ⁠ ⁠попередньо, втрати ворога в живій силі - щонайменше 33 бійця вбитими та пораненими.

"Королівська" бригада також подякувала суміжним підрозділам за підтримку.

Донецька областьвійнаЗбройні сили
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