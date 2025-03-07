Департамент Маска звільнив українського журналіста "Голосу Америки" Яриша

Шеф-редакторка "Детектор медіа" Наталія Лігачова повідомила, що Департамент урядової ефективності (DOGE), заснований мільярдером Ілоном Маском, звільнив журналіста української служби "Голосу Америки" Остапа Яриша. Сам Яриш підтвердив припинення співпраці з виданням, але не розкрив деталей.

Джерело: Наталія Лігачова, Остап Яриш в Facebook

Пряма мова Лігачової: "Звільнили Остапа Яриша з української служби Голосу Америки. В ході перевірки департаментом DOGE. Це лише перша хвиля звільнень".

Реклама:

Деталі: За словами Лігачової, це лише перша хвиля звільнень.

Оновлено: Згодом журналіст Остап Яриш підтвердив, що завершив свою кар'єру в "Голос Америки".

Пряма мова Яриша: "Якщо коротко – так, ми з Голосом Америки припинили співпрацю. Зараз додаткових коментарів не даватиму, тому прошу не телефонувати і не писати мені з цього приводу. Про все напишу сам трохи згодом".

РЕКЛАМА:

Деталі: Також журналіст подякував за повідомлення з словами підтримки.

"Все бачу, всім обов’язково відпишу Про те, що далі – також розповім згодом. На звʼязку", – додав Яриш.

The New York Times раніше писало, що Агентство США з глобальних медіа, яке є материнською організацією "Голосу Америки", ініціювало розслідування щодо журналістів, які критикували політику президента Дональда Трампа.

Зокрема, провідного журналіста видання Стівена Германа відправили у тривалу відпустку. Герман підтвердив журналістам NYT, що отримав листа, в якому йшлося про те, що розслідування стосується того "чи не підірвала його активність у соціальних мережах сприйняття аудиторією "Голосу Америки" об'єктивності та/або достовірності "Голосу Америки", а також його новинних операцій.

Також анонімні джерела повідомили NYT, що останніми місяцями "Голос Америки" не публікував або пом’якшував деякі матеріали з критикою президента та його адміністрації.

Крім того, журналісти повідомили, що багаторічну керівницю бюро "Голосу Америки" в Білому домі Петсі Відакусвару примусово перевели на іншу посаду. Деякі журналісти припускають, що такі дії спрямовані на зменшення конфліктів з адміністрацією Трампа.

Зазначається, що видання фінансується з федерального бюджету США.

Нагадаємо: