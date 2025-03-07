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Департамент Маска звільнив українського журналіста "Голосу Америки" Яриша

Анастасія ПроцП'ятниця, 7 березня 2025, 17:03
Департамент Маска звільнив українського журналіста Голосу Америки Яриша
Facebook/Ostap Yarysh

Шеф-редакторка "Детектор медіа" Наталія Лігачова повідомила, що Департамент урядової ефективності (DOGE), заснований мільярдером Ілоном Маском, звільнив журналіста української служби "Голосу Америки" Остапа Яриша. Сам Яриш підтвердив припинення співпраці з виданням, але не розкрив деталей.

Джерело: Наталія ЛігачоваОстап Яриш в Facebook

Пряма мова Лігачової: "Звільнили Остапа Яриша з української служби Голосу Америки. В ході перевірки департаментом DOGE. Це лише перша хвиля звільнень".

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Деталі: За словами Лігачової, це лише перша хвиля звільнень.

Оновлено: Згодом журналіст Остап Яриш підтвердив, що завершив свою кар'єру в "Голос Америки".

Пряма мова Яриша: "Якщо коротко – так, ми з Голосом Америки припинили співпрацю. Зараз додаткових коментарів не даватиму, тому прошу не телефонувати і не писати мені з цього приводу. Про все напишу сам трохи згодом".

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Деталі: Також журналіст подякував за повідомлення з словами підтримки. 

"Все бачу, всім обов’язково відпишу Про те, що далі – також розповім згодом. На звʼязку", – додав Яриш.

The New York Times раніше писало, що Агентство США з глобальних медіа, яке є материнською організацією "Голосу Америки", ініціювало розслідування щодо журналістів, які критикували політику президента Дональда Трампа.

Зокрема, провідного журналіста видання Стівена Германа відправили у тривалу відпустку. Герман підтвердив журналістам NYT, що отримав листа, в якому йшлося про те, що розслідування стосується того "чи не підірвала його активність у соціальних мережах сприйняття аудиторією "Голосу Америки" об'єктивності та/або достовірності "Голосу Америки", а також його новинних операцій.

Також анонімні джерела повідомили NYT, що останніми місяцями "Голос Америки" не публікував або пом’якшував деякі матеріали з критикою президента та його адміністрації.

Крім того, журналісти повідомили, що багаторічну керівницю бюро "Голосу Америки" в Білому домі Петсі Відакусвару примусово перевели на іншу посаду. Деякі журналісти припускають, що такі дії спрямовані на зменшення конфліктів з адміністрацією Трампа. 

Зазначається, що видання фінансується з федерального бюджету США.

Нагадаємо:

  • 4 березня президент США Дональд Трамп пригрозив припинити федеральне фінансування будь-якого коледжу, школи чи університету, які дозволяють "незаконні протести". Трамп заявив, що "агітатори будуть ув’язнені або депортовані до країни їхнього походження". Американських студентів, залежно від тяжкості правопорушення, очікує або відрахування з навчального закладу, або арешт.

СШАмедіаТрампМаск
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