Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
СКІН ДЛЯ КАРТОК ВІД "УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВДИ" ТЕПЕР В MONOBANK

Республіканці в Сенаті США заблокували п’ять резолюцій на підтримку України

Ірина Кутєлєва, Анастасія ПроцП'ятниця, 7 березня 2025, 17:43
Республіканці в Сенаті США заблокували п’ять резолюцій на підтримку України
Ілюстративне фото: Getty Images

У Сенат США винесли п’ять резолюцій на підтримку України, однак через блокування сенаторів-республіканців жодна з них не була ухвалена, повідомляють представники офісів сенаторів, яки були авторами цих резолюцій.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки

Деталі: Помічники сенаторів уточнили, що розгляд цих резолюцій не був занесений в протокол голосування, тому точних даних про те, хто голосував "за", а хто "проти", немає.

Реклама:

В тексті кожної із цих резолюцій був заклик "засудити жорстоке вторгнення Володимира Путіна в Україну та знову підкреслити підтримку Сполученими Штатами України та західної демократії".

Авторами кожної з резолюцій виступили сенатори-демократи: Майкл Беннет, Кріс Ван Голлен, Дік Дурбін, Річард Блюменталь та Пітер Велч. До них долучився також і незалежний сенатор Берні Сандерс.

Лідер демократичної меншості у Сенаті Чак Шумер виступив на підтримку резолюцій.

РЕКЛАМА:

У залі засідань Сенату він наголосив, що ці резолюції "підтверджують основні двопартійні засади", які мають підтримувати як демократи, так і республіканці.

Водночас очільник Комітету із міжнародних відносин Сенату, республіканець Джим Ріш не підтримав резолюції.

"Це навіть не законопроєкт, це лише резолюція. Немає нікого, хто б не погодився з її текстом...Але ця резолюція матиме абсолютно нульовий ефект", – зазначив Ріш.

Нагадаємо:

  • 4 березня стало відомо, що президент США Дональд Трамп ухвалив рішення призупинити усю військову допомогу Україні, включно з тією, що вже була у дорозі.
  • 5 березня стало відомо, що зупинився також обмін розвідданими, включно з тими, що стосуються пусків російських ракет. 
  • Призупинення військової допомоги США для України може тривати доти, доки Дональд Трамп не вирішить, що Володимир Зеленський підтримує мирні переговори з Росією.

СШАУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Трамп про те, що Україна може не вижити без допомоги США: Вона може не вижити в будь-якому разі
Польща відповіла Маску щодо відключення Starlink для ЗСУ: Ми шукатимемо інших постачальників
Казарін отримав Шевченківську премію за публікації на "Українській правді"
Ракетний удар по Кривому Рогу: у лікарні помер ще один поранений
Іздрик, Казарін, Кадирова та інші – лавреати Шевченківської премії
Маск: Український фронт розвалиться, якщо я вимкну Starlink
Усі новини...
США
Україна втратила доступ до супутникових розвіданих, але не повністю
Департамент Маска звільнив українського журналіста "Голосу Америки" Яриша
Республіканці закликають Трампа відновити допомогу і доступ до розвідки для України
Останні новини
18:59
футболОстанні тафгаї Англії: як грали, билися, а потім їли морозиво Рой Кін та Патрік Вієйра
18:37
В уряді Британії кажуть, що продовжують ділитися розвідданими з Україною
18:22
доповненоРубіо: Ніхто не погрожував відключити Україні Starlink, але без нього вона б програла війну
18:16
Світська левиця, яка змінила побут мільйонів: історія винахідниці посудомийної машини
18:09
За тиждень Нацбанк купив 10 мільйонів доларів
17:57
Трамп про те, що Україна може не вижити без допомоги США: Вона може не вижити в будь-якому разі
17:53
"Кременчук" завдав другої поразки "Соколу" в плейоф чемпіонату України з хокею
17:45
Вчені встановили вік таємничого гібрида людини і неандертальця, якого знайшли в Португалії
17:22
Трамп шукає заміну Зеленському? Ядерна парасолька Макрона і переозброєння ЄС. Новий випуск УП тиждень
17:17
Трамп не послабить митний тиск – міністр торгівлі США
Усі новини...
Реклама:
Реклама: