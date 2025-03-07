Республіканці в Сенаті США заблокували п’ять резолюцій на підтримку України

У Сенат США винесли п’ять резолюцій на підтримку України, однак через блокування сенаторів-республіканців жодна з них не була ухвалена, повідомляють представники офісів сенаторів, яки були авторами цих резолюцій.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки"

Деталі: Помічники сенаторів уточнили, що розгляд цих резолюцій не був занесений в протокол голосування, тому точних даних про те, хто голосував "за", а хто "проти", немає.

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В тексті кожної із цих резолюцій був заклик "засудити жорстоке вторгнення Володимира Путіна в Україну та знову підкреслити підтримку Сполученими Штатами України та західної демократії".

Авторами кожної з резолюцій виступили сенатори-демократи: Майкл Беннет, Кріс Ван Голлен, Дік Дурбін, Річард Блюменталь та Пітер Велч. До них долучився також і незалежний сенатор Берні Сандерс.

Лідер демократичної меншості у Сенаті Чак Шумер виступив на підтримку резолюцій.

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У залі засідань Сенату він наголосив, що ці резолюції "підтверджують основні двопартійні засади", які мають підтримувати як демократи, так і республіканці.

Водночас очільник Комітету із міжнародних відносин Сенату, республіканець Джим Ріш не підтримав резолюції.

"Це навіть не законопроєкт, це лише резолюція. Немає нікого, хто б не погодився з її текстом...Але ця резолюція матиме абсолютно нульовий ефект", – зазначив Ріш.

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