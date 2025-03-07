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Зеленський: Атаки доводять, що саме Росію треба примушувати до миру

Тетяна ОлійникП'ятниця, 7 березня 2025, 20:00
Зеленський: Атаки доводять, що саме Росію треба примушувати до миру
Фото - ОП

Президент України Володимир Зеленський провів Ставку, присвячену аналізу роботи ППО під час масованого російського удару 7 березня.

Джерело: звернення Зеленського 7 березня

Пряма мова: "Провів Ставку. Був детальний аналіз російського удару сьогоднішнього та застосування нашої ППО. Зазвичай після масованих атак ми робимо такі розбори бойових операцій – ми виявляємо слабкі місця, а також досвід, який заслуговує на поширення. Сьогодні були всі необхідні доповіді щодо цього. Особлива увага – ефективності застосування нашої протиповітряної оборони. Загалом росіяни використали більш ніж 260 засобів повітряного нападу в цьому ударі"

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Деталі: Глава держави подякував військовим, які професійно відповіли на цей удар та французькому президенту Емманюелю Макрону за французькі "міражі", які допомагали відбивати атаку.

Пряма мова: "Сьогодні цей удар Росії по нашій енергосистемі, по наших цивільних обʼєктах відбувся так буденно для Росії, так підло й цинічно, як і завжди, наче взагалі немає жодних намагань України та світу закінчити цю війну. Україна готова до миру якнайшвидше – ми запропонували конкретні кроки. І кожен день нові російські удари й сама реальність доводять, що саме Росію треба примушувати до миру – до зупинки війни, до реальної дипломатії, до гарантування безпеки й до надійного та тривалого миру".

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Деталі: Зеленський також додав, що українська сторона готується до зустрічі в Саудівській Аравії наступного тижня.

ЗеленськийРосіявійна
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