Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
СКІН ДЛЯ КАРТОК ВІД "УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВДИ" ТЕПЕР В MONOBANK

Зеленський заявив, що робота з командою Трампа сягнула піку інтенсивності

Христина Бондарєва, Євген КізіловП'ятниця, 7 березня 2025, 20:14
Зеленський заявив, що робота з командою Трампа сягнула піку інтенсивності
фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський вважає, що зараз ведеться "найбільш інтенсивна за весь час" робота з командою президента США Дональда Трампа.

Джерело: Зеленський у вечірньому зверненні в п'ятницю, пише "Європейська правда"

Деталі: Зеленський сказав, що триває робота з партнерами, які "хочуть миру так само, як і ми, над відповідними кроками".

Реклама:

"Наступного тижня буде дуже багато роботи тут, в Європі, з Америкою в Саудівській Аравії. Ми готуємо зустріч, щоб прискорити мир і зробити сильними основи безпеки. Сьогодні увесь день на різних рівнях триває найбільш інтенсивна робота з командою президента Трампа за весь час. Багато дзвінків. Тематика зрозуміла. Мир якнайшвидше – безпека якнайнадійніша", – сказав президент.

Він підкреслив, що Україна налаштовна "максимально конструктивно" і подякував всім, "хто нам допомагає".

Раніше стало відомо, що глава МЗС Андрій Сибіга обговорив з держсекретарем Марко Рубіо майбутні переговори Україна-США у Саудівській Аравії.

РЕКЛАМА:

Переговори України і США у Джидді наступного тижня стосуватимуться двосторонніх відносин та шляху до миру в Україні, заявили в українському МЗС.

ЗеленськийТрамппереговори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновлено, відео, фотоРосіяни вдарили по Запоріжжю та області: можливі проблеми з газом і теплом
Німеччина: ХДС і СДПН погодили рамковий документ для перемовин про уряд
Туск після смертоносних ударів РФ: Ось що стається, коли хтось умиротворює варварів
Нова влада Сирії вбила 340 цивільних за два дні – правозахисники
ЗМІ: Заборона США на передачу розвідданих призвела до великих втрат ЗСУ
відеоНа Донеччині оголосили жалобу
Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Атаки доводять, що саме Росію треба примушувати до миру
Зеленський відвідає ПАР у квітні: говоритиме з Рамафосою про мир
Довіра до Зеленського серед українців зросла до 68% на фоні загострення стосунків з США – КМІС
Останні новини
01:26
У Росії безпілотники атакували рязанський НПЗ – соцмережі
00:32
Біля Черкас працювали сили ППО – ЗМІ
00:12
У Києві працювала ППО по ворожих дронах – Кличко
23:59
Венс поскаржився на проукраїнських протестувальників, які заважали його доньці
23:22
Чому варто провести ревізію власної культури: інтерв'ю з харківським драматургом
23:17
Росіяни обстріляли Дружківку: 7 поранених
22:55
оновлено, відео, фотоРосіяни вдарили по Запоріжжю та області: можливі проблеми з газом і теплом
22:36
Курський напрямок став найгарячішим на фронті, тривають бої – Генштаб
22:20
тестДосліджували космос, малювали і воювали: що варто знати про видатних жінок з України
22:11
Неїжпапа анонсував нову атаку на Кримський міст: Бог любить трійцю
Усі новини...
Реклама:
Реклама: