Зеленський заявив, що робота з командою Трампа сягнула піку інтенсивності

Президент Володимир Зеленський вважає, що зараз ведеться "найбільш інтенсивна за весь час" робота з командою президента США Дональда Трампа.

Джерело: Зеленський у вечірньому зверненні в п'ятницю, пише "Європейська правда"

Деталі: Зеленський сказав, що триває робота з партнерами, які "хочуть миру так само, як і ми, над відповідними кроками".

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"Наступного тижня буде дуже багато роботи тут, в Європі, з Америкою в Саудівській Аравії. Ми готуємо зустріч, щоб прискорити мир і зробити сильними основи безпеки. Сьогодні увесь день на різних рівнях триває найбільш інтенсивна робота з командою президента Трампа за весь час. Багато дзвінків. Тематика зрозуміла. Мир якнайшвидше – безпека якнайнадійніша", – сказав президент.

Він підкреслив, що Україна налаштовна "максимально конструктивно" і подякував всім, "хто нам допомагає".

Раніше стало відомо, що глава МЗС Андрій Сибіга обговорив з держсекретарем Марко Рубіо майбутні переговори Україна-США у Саудівській Аравії.

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Переговори України і США у Джидді наступного тижня стосуватимуться двосторонніх відносин та шляху до миру в Україні, заявили в українському МЗС.