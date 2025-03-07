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Генштаб: На фронті відбулось 109 зіткнень, найбільше – на Курщині

Тетяна ОлійникП'ятниця, 7 березня 2025, 22:23
Генштаб: На фронті відбулось 109 зіткнень, найбільше – на Курщині
Ілюстративне фото - Генштаб ЗСУ

Від початку доби 7 березня на фронті відбулося 109 бойових зіткнень, з  них найбільша кількість – 25 – на Курщині.

Джерело: зведення Генштабу станом на 22:00

Дослівно: "Російські загарбники завдали одного ракетного удару, застосувавши 67 ракет, 60 авіаційних ударів, застосувавши 77 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1240 дронів-камікадзе та здійснили понад чотири тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах".

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Деталі: На Харківському напрямку наші війська відбили дві атаки противника в районі Вовчанська. Ворог завдав авіаудару в районі населеного пункту Гранів.

На Куп’янському напрямку противник проводив чотири штурми позицій наших оборонців у районах Петропавлівки, Загризового та в напрямку Куп’янська.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 16 разів атакували позиції українців неподалік Греківки, Торського, Ямполівки та в напрямках Нового, Новомихайлівки.

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На Сіверському напрямку впродовж дня ворог здійснив дві спроби наступу на позиції наших підрозділів в районі Білогорівки, атаки відбито.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано дев’ять бойових зіткнень поблизу Оріхово-Василівки та Часового Яру, з яких одне продовжується до цього часу.

На Торецькому напрямку росіяни 22 рази атакували позиції сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу Диліївки, Дружби, Дачного та Торецька. На даний час продовжується дев’ять боєзіткнень.

Від початку цієї доби, на Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 24 рази намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Єлизаветівка, Тарасівка, Надіївка, Промінь, Лисівка, Олексіївка, Андріївкка, Улакли та в напрямку Нової Полтавки, Покровська.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог сім разів атакував поблизу Костянтинополя та Бурлацького, отримав відсіч. НАРами бив по Костянтинополю, КАБом - по Перебудові.

Сьогодні українські оборонці відбивали чотири штурмові дії загарбників на Оріхівському напрямку, в районах Степового та П’ятихаток, три боєзіткнення тривають до цього часу. Авіаудару НАРами зазнало Мирне.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На Курщині українські воїни відбили 25 атак росіян, два зіткнення досі тривають. Противник, від початку доби, завдав 19 авіаційних ударів, загалом скинув по позиціях наших військ та населених пунктах 24 керованих авіаційних бомби та здійснив 377 артилерійських обстрілів.

Генштаббойові діївійна
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