Херсонщина: окупанти поранили 5 людей та пошкодили 4 багатоповерхівки
Субота, 8 березня 2025, 08:43
Через російську агресію в Херсонській області протягом 7 березня п’ятеро людей дістали поранення.
Джерело: Херсонська ОВА
Деталі: Відомо, що російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 багатоповерхівки та 17 приватних будинків.
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Також окупанти понівечили сільгосппідприємство, фабрику, газопровід та приватні автомобілі.
Нагадаємо: У звіті ОВА немає інформації про загиблого 7 березня, коли російські військові з артилерії обстріляли село Микільське Херсонської області.