Херсонщина: окупанти поранили 5 людей та пошкодили 4 багатоповерхівки

Через російську агресію в Херсонській області протягом 7 березня п’ятеро людей дістали поранення.

Джерело: Херсонська ОВА

Деталі: Відомо, що російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 багатоповерхівки та 17 приватних будинків.

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Також окупанти понівечили сільгосппідприємство, фабрику, газопровід та приватні автомобілі.

Нагадаємо: У звіті ОВА немає інформації про загиблого 7 березня, коли російські військові з артилерії обстріляли село Микільське Херсонської області.