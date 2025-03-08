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На Донеччині оголосили жалобу

Роман ПетренкоСубота, 8 березня 2025, 10:58
На Донеччині оголосили жалобу
фото: ОВА

На Донеччині 8 березня оголошено День жалоби після удару росіян по Добропіллю.

Джерело: Донецька ОВА

Деталі: Влада називає удар по місту, який вбив 11 людей та поранив ще 30, одним з найжорстокіших за останній час.

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Нагадаємо: Увечері 7 березня росіяни завдали удару по центру Добропілля.

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Згодом президент Володимир Зеленський відреагував на удар.

Донецька областьракетний удар
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