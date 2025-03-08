На Донеччині оголосили жалобу

На Донеччині 8 березня оголошено День жалоби після удару росіян по Добропіллю.

Джерело: Донецька ОВА

Деталі: Влада називає удар по місту, який вбив 11 людей та поранив ще 30, одним з найжорстокіших за останній час.

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Так зранку 8 березня виглядає багатоповерхівка у Добропіллі, куди напередодні поцілили росіяни.



Відео надане УП волонтером Євгеном Ткачовим pic.twitter.com/G5w5YJxhlT — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 8, 2025

Нагадаємо: Увечері 7 березня росіяни завдали удару по центру Добропілля.

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Згодом президент Володимир Зеленський відреагував на удар.