На Донеччині оголосили жалобу
Субота, 8 березня 2025, 10:58
На Донеччині 8 березня оголошено День жалоби після удару росіян по Добропіллю.
Джерело: Донецька ОВА
Деталі: Влада називає удар по місту, який вбив 11 людей та поранив ще 30, одним з найжорстокіших за останній час.
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Так зранку 8 березня виглядає багатоповерхівка у Добропіллі, куди напередодні поцілили росіяни.— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 8, 2025
Відео надане УП волонтером Євгеном Ткачовим pic.twitter.com/G5w5YJxhlT
Нагадаємо: Увечері 7 березня росіяни завдали удару по центру Добропілля.
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Згодом президент Володимир Зеленський відреагував на удар.