Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
СКІН ДЛЯ КАРТОК ВІД "УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВДИ" ТЕПЕР В MONOBANK

У Покровську росіяни вбили чоловіка, ще двох людей поранили

Катерина ТищенкоСубота, 8 березня 2025, 17:51
У Покровську росіяни вбили чоловіка, ще двох людей поранили
наслідки обстрілу Донеччини 8 березня, фото: Філашкін у Telegram

Внаслідок обстрілу Покровська у суботу загинув чоловік, ще двоє цивільних дістали поранень.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram

Пряма мова: "У Покровську росіяни вбили чоловіка 1977 року народження, поранили 2 людей.

Реклама:

Пошкоджено будинок".

Деталі: Філашкін також додав, що в Костянтинівці внаслідок ворожих обстрілів у суботу поранено 8 людей.

"У Костянтинівці 3 людини поранено, пошкоджено 8 приватних будинків, 5 багатоповерхівок, крамницю, 2 лінії електропередач і 2 газогони. Крім того, нагадаю, вранці росіяни поранили у Костянтинівці ще 5 людей", – написав він.

РЕКЛАМА:

Що передувало: Раніше повідомлялося, що внаслідок ворожих ударів по Костянтинівці у суботу поранено 7 людей.

Донецька областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Двоюрідний брат Венса 2,5 роки воював за Україну у складі "Вовків Да Вінчі" – ЗМІ
Україна підписала меморандум із виробником IRIS-T: постачання зросте втричі
Маск пообіцяв ніколи не відключати Україні Starlink, навіть якщо не згоден з її політикою
За два дні сутичок у Сирії загинуло 745 цивільних – правозахисники
Польща відповіла Маску щодо відключення Starlink для ЗСУ: Ми шукатимемо інших постачальників
Казарін отримав Шевченківську премію за публікації на "Українській правді"
Усі новини...
Донецька область
У Костянтинівці за день уже 7 поранених через ворожі обстріли
Кількість поранених внаслідок обстрілу Добропілля зросла до 47
На Донеччині оголосили жалобу
Останні новини
23:48
оновленоУ Києві закрили на вхід три станції метро: пасажир потрапив під поїзд
23:24
Двоюрідний брат Венса 2,5 роки воював за Україну у складі "Вовків Да Вінчі" – ЗМІ
22:37
Зеленський сподівається на результат у Саудівській Аравії і щодо миру, і щодо підтримки США
22:18
На фронті за день 140 боїв, найбільше на Покровському, Курському й Сіверському напрямках
22:07
На Нікопольщині від ворожих обстрілів постраждали двоє жінок
21:16
Україна підписала меморандум із виробником IRIS-T: постачання зросте втричі
20:58
фотоПерші добровольці за програмою "18-24" склали присягу
20:57
Спортивна історія дня. Геніальність та безумство великого шахіста Роберта Фішера
20:35
DeepState: Росіяни захопили два населені пункти на Курщині
20:18
ЦВК Румунії відхилив кандидатуру одіозного Джорджеску на виборах президента
Усі новини...
Реклама:
Реклама: