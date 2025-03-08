У Покровську росіяни вбили чоловіка, ще двох людей поранили
Субота, 8 березня 2025, 17:51
Внаслідок обстрілу Покровська у суботу загинув чоловік, ще двоє цивільних дістали поранень.
Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram
Пряма мова: "У Покровську росіяни вбили чоловіка 1977 року народження, поранили 2 людей.
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Пошкоджено будинок".
Деталі: Філашкін також додав, що в Костянтинівці внаслідок ворожих обстрілів у суботу поранено 8 людей.
"У Костянтинівці 3 людини поранено, пошкоджено 8 приватних будинків, 5 багатоповерхівок, крамницю, 2 лінії електропередач і 2 газогони. Крім того, нагадаю, вранці росіяни поранили у Костянтинівці ще 5 людей", – написав він.
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Що передувало: Раніше повідомлялося, що внаслідок ворожих ударів по Костянтинівці у суботу поранено 7 людей.