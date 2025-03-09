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У Росії безпілотники атакували рязанський НПЗ – соцмережі

Ольга Глущенко Неділя, 9 березня 2025, 01:26
У Росії безпілотники атакували рязанський НПЗ – соцмережі
пожежа на рязанському нпз вночі 24 січня, скриншот

У ніч проти 9 березня російські пабліки повідомляли, що нібито українські дрони атакували рязанський НПЗ.

Джерело: Тelegram-канал SHOT, інші російські пабліки

Деталі: Як зазначається в повідомленнях російських пабліків, жителі Рязані чули кілька вибухів над містом.

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За попередніми даними ППО РФ нібито збивала "українські БпЛА в районі місцевого НПЗ".

Дослівно SHOT: "Як розповіли місцеві жителі, було чутно 4-5 вибухів у районі Дашки. Попередньо, система ППО збивала повітряні цілі в Залізничному районі міста".

Деталі: Пізніше губернатор Рязанської області повідомив, що "над Рязанню знищено БпЛА".

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Російський губернатор традиційно відзвітував, що "постраждалих немає, житлові будівлі та об'єкти соціальної інфраструктури не постраждали".

Що передувало: Наприкінці січня у соцмережах з'явилися відео пожежі на рязанському НПЗ внаслідок атаки безпілотників.

Росіябезпілотники
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