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"АТЕШ": Партизани перешкодили окупантам перекинути паливо з Криму в Запорізьку область

Ольга Глущенко Неділя, 9 березня 2025, 06:52
АТЕШ: Партизани перешкодили окупантам перекинути паливо з Криму в Запорізьку область
фото: "АТЕШ"

Партизани руху "АТЕШ" заявили, що завадили перекиданню палива окупантів з Криму в Запорізьку область.

Джерело: партизанський рух "АТЕШ" у соцмережах

Дослівно "АТЕШ": "Наші агенти успішно провели операцію зі зриву логістики окупантів у Джанкойському районі.

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Ми вистежували склад із паливом, який прямував до Запорізької області, і завдали удару по залізничній інфраструктурі, знищивши релейну шафу".

Деталі: У партизанському русі зазначають, що в результаті їхній дій перекидання техніки залізницею було затримане, а окупанти зіткнулися з проблемами в постачанні.

"АТЕШ" додає, що диверсію було здійснено біля населеного пункту Стовпове Джанкойського району в окупованому Росією Криму.

КримЗапорізька областьокупаціяросійсько-українська війна
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