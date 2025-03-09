У Росії заявили про атаку майже 90 безпілотників на вісім областей РФ

Російське Міноборони заявило, що з вечора 8 березня і до ранку 9 їхня ППО нібито знищила 88 безпілотників, які атакували 8 областей РФ.

Джерело: МО РФ

Деталі: У російському відомстві зазначили, що безпілотники нібито були перехоплені та знищені з 20 години вечора 8 березня до 7 ранку 9 за московським часом.

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У МО РФ уточнюють, що 52 БпЛА нібито знищені над територією Бєлгородської області.

13 БПЛА – над Липецькою областю, дев'ять БпЛА – над територією Ростовської області, вісім дронів – над територією Воронезької області, три БПЛА – над територією Астраханської області.

А також по одному БПЛА – над територіями Краснодарського краю, Рязанської та Курської областей.