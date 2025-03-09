ОВА: Два "Шахеди" влучили у будинки в Балаклії

У Балаклії на Харківщині два російських "Шахеди" влучили у будівлі, є руйнування, почалася пожежа.

Джерело: Харківська ОВА

Деталі: Зазначається, що перше влучання зафіксували о 23:57 у ніч на 9 березня – в покрівлю двоповерхової будівлі ліцею, виникла пожежа.

Реклама:

Друге влучання – в іншу частину ліцею, внаслідок чого пошкоджено скління вікон, покрівлю, перекриття між покрівлею та третім поверхом ліцею.

За даними влади, у результаті обстрілу пошкоджено скління вікон у 6 багатоквартирних житлових будинках, Балаклійський районний центр ПМСД, пошкоджено скління вікон у будівлі Центру зайнятості, Центру дитячої та юнацької творчості, у двох кафе та пошкоджено два легкових автомобілі.

Загалом в області за суботу один чоловік загинув, ще двоє постраждали.