Росія продовжує атакувати безпілотниками жителів Херсона – у неділю шестеро поранених

Російська армія 9 березня атакувала з безпілотника мирних жителів Херсона, шестеро людей поранені.

Джерело: Херсонська ОВА

Деталі: За даними ОВА, 19-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму та уламкове поранення ноги.

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У 50-річної жінки - поранення грудної клітки та руки.

Оновлено: Пізніше влада повідомила, що о 12:30 окупанти атакували Дніпровський район Херсона. Внаслідок вибуху постраждали жінки, обом 55 років. В однієї мінно-вибухова травма та уламкові поранення передпліччя, в іншої – мінно-вибухова травма та травматична ампутація ніг.

За дві години ще двоє херсонок 53 та 55 років стали "мішенню" для ворожого удару.

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Їх шпиталізували з мінно-вибуховими травмами та уламковими пораненнями.

Нагадаємо: У суботу внаслідок скидання росіянами вибухівки з дронів загинули двоє жителів Херсонщини.