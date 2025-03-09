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Трамп шукає заміну Зеленському? Ядерна парасолька Макрона і переозброєння ЄС. Новий випуск УП тиждень

Українська правдаНеділя, 9 березня 2025, 17:22
Трамп шукає заміну Зеленському? Ядерна парасолька Макрона і переозброєння ЄС. Новий випуск УП тиждень
колаж: Українська правда

Дивіться у новому випуску:

  • Який резонанс сварка Зеленського з Трампом в Овальному кабінет створила у внутрішній політиці України – про це говоримо з політичним оглядачем Української правди Романом Кравцем.
  • Вдарити осла по носі: навіщо США зупинили постачання зброї і розвідданих Україні.
  • Зеленський наростив довіру, Залужний розкритикував США, Тимошенко і Порошенко виступили проти виборів - як американське загострення резонує в українській політиці.
  • Ядерна парасолька Макрона, 800 мільярдів на зброю та збільшення європейської допомоги Україні. Хто замінить США на континенті?
  • Прорив росіян на Курщині, буксування на Покровську – що змінюється на фронті.

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