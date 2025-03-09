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У понеділок в Україні без опадів і до 20° тепла

Катерина ТищенкоНеділя, 9 березня 2025, 19:41
У понеділок в Україні без опадів і до 20° тепла
ілюстративне фото Pixabay

У понеділок 10 березня в Україні опадів не очікується, вночі на сході країни можливі заморозки, вдень температура 12-17° тепла, на заході до 20°.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр

прогноз погоди на 10 березня
прогноз погоди на 10 березня

Деталі: В Україні невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, в Карпатах вдень місцями пориви 15-20 м/с.

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Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу; вдень 12-17° тепла, на заході країни до 20°, на узбережжі морів 7-12°.

У Києві та області невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 12-17° тепла; У Києві вночі 2-4° тепла, вдень 15-17°.

погода
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