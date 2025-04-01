Очільник литовського МЗС прибув до Києва

Міністр закордонних справ Литви Кястусіс Будріс у Києві. Фото зі сторінки політика в мережі Х

Міністр закордонних справ Литви Кястусіс Будріс прибув з візитом до Києва вранці 1 квітня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пост політика в мережі Х

Пряма мова Будріса: "Прибув у вільний Київ, щоб висловити непохитну підтримку Литви відважному українському народу. Ми продовжимо стояти поруч з вами у вашій боротьбі за свободу та суверенітет".

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Деталі: Він додав, що Литва підтримує "сильну, стійку та процвітаючу Україну в ЄС".

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