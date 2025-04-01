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Очільник литовського МЗС прибув до Києва

Ірина Кутєлєва, Ірина БалачукВівторок, 1 квітня 2025, 09:19
Очільник литовського МЗС прибув до Києва
Міністр закордонних справ Литви Кястусіс Будріс у Києві. Фото зі сторінки політика в мережі Х

Міністр закордонних справ Литви Кястусіс Будріс прибув з візитом до Києва вранці 1 квітня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пост політика в мережі Х

Пряма мова Будріса: "Прибув у вільний Київ, щоб висловити непохитну підтримку Литви відважному українському народу. Ми продовжимо стояти поруч з вами у вашій боротьбі за свободу та суверенітет".

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Деталі: Він додав, що Литва підтримує "сильну, стійку та процвітаючу Україну в ЄС".

Передісторія:

  • Напередодні міністр оборони України Рустем Умєров повідомив про візит до Києва свого колеги з Нідерландів Рубена Брекельманса.
  • А минулого тижня в Україні з візитом перебували міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде, а також міністерка з праці та інтеграції Тоньє Бренна.

ЛитваКиїв
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