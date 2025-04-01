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Офіційний лідер ультраправих Франції відповів, чи піде у президенти замість Ле Пен

Ірина Кутєлєва, Валентина РоманенкоВівторок, 1 квітня 2025, 11:20
Офіційний лідер ультраправих Франції відповів, чи піде у президенти замість Ле Пен
Жордан Барделла. ілюстративне фото з Вікіпедії

У Франції очільник ультраправої партії "Національне обʼєднання" Жордан Барделла зазначив, що партія буде використовувати всі правові засоби, щоб їхня неформальна лідерка Марін Ле Пен змогла взяти участь у президентських перегонах у 2027 році.

Джерело: Барделла, якого цитує Le Figaro, "Європейська правда"

Деталі: В лідера французьких ультраправих поцікавились, чи планує балотуватись, якщо Ле Пен не зможе висунути свою кандидатуру.

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Барделла зазначив, що у контексті вироку Ле Пен для початку необхідно звернутись до всіх можливих засобів у правовому полі.

"Поки ми не програли, не побороли цю несправедливість і не звернулися до всіх можливих засобів правового захисту, я відмовляюся ставити себе в цей сценарій, у цю гіпотезу", – сказав він.

На запитання про його можливу кандидатуру та сумніви, які може викликати його молодий вік, Барделла відповів: "Мені майже тридцять... Мені стільки років, скільки мені є, а це одночасно і перевага, яка не вічна, і вада, яка швидко минає".

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"Я не маю жодних уроків від людей, які ділили владу протягом тридцяти років. Я такий, який є, і це не зміниться... хіба що наступного року", – додав він.

Передісторія:

  • Марін Ле Пен засудили до двох років умовного терміну і двох – домашнього арешту з електронним браслетом, та 5-річної заборони обіймати виборні посади. Це означає, що вона не зможе балотуватись у президенти на виборах 2027 року.
  • Адвокат Ле Пен заявив, що вона оскаржить вирок. Але поки той буде чинним, заборона балотуватись на державні посади залишається в силі.

Детальніше читайте у статті: Приємно, проте небезпечно: які наслідки матиме вирок для "подруги Путіна" Марін Ле Пен

Франція
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