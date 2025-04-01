Цьогорічний березень у столиці України став найтеплішим за 144 роки спостережень

За даними спостережень об'єднаної гідрометеорологічної станції Київ, середня температура повітря у березні в столиці досягла 7,4°C, що на 4,9°C вище кліматичної норми, зробивши цей місяць найтеплішим з 1881 року.

Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського у Facebook

Дослівно: "Протягом першої половини місяця було встановлено 15 температурних рекордів".

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Деталі: Дослідники повідомляють, що березень 2025 року став найтеплішим за 144 роки спостережень.

Найхолоднішим днем у Києві став 18 березня, коли вранці температура опустилась до -4,3°C, а найтеплішим – 7 березня, коли вдень максимальна температура піднялась до +20,2°C.

На проспекті Науки, 37 зафіксовано 37 мм опадів, що становить 93 % від кліматичної норми.