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Цьогорічний березень у столиці України став найтеплішим за 144 роки спостережень

Степан ГафткоВівторок, 1 квітня 2025, 12:26
Цьогорічний березень у столиці України став найтеплішим за 144 роки спостережень
Фото з Facebook Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського

За даними спостережень об'єднаної гідрометеорологічної станції Київ, середня температура повітря у березні в столиці досягла 7,4°C, що на 4,9°C вище кліматичної норми, зробивши цей місяць найтеплішим з 1881 року.

Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського у Facebook

Дослівно: "Протягом першої половини місяця було встановлено 15 температурних рекордів".

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Деталі: Дослідники повідомляють, що березень 2025 року став найтеплішим за 144 роки спостережень. 

Найхолоднішим днем у Києві став 18 березня, коли вранці температура опустилась до -4,3°C, а найтеплішим – 7 березня, коли вдень максимальна температура піднялась до +20,2°C.

На проспекті Науки, 37 зафіксовано 37 мм опадів, що становить 93 % від кліматичної норми.

погодаКиїв
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