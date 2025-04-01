МЗС розкрило більше деталей ДТП із загиблими українцями в Австрії

Міністерство закордонних справ України підтвердило загибель українців у дорожньо-транспортній пригоді в Австрії та повідомило про допомогу решті постраждалих з боку консульства.

Джерело: коментар пресслужби, який наводять "Інтерфакс-Україна" та "Європейська правда"

Деталі: В МЗС України підтвердили інформацію, раніше опубліковану австрійськими ЗМІ, про загибель чотирьох українців у смертельній ДТП біля Шайблінгкірхена, додавши, що аварія сталась близько 7 ранку.

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"Мікроавтобус із 8 громадянами України врізався у вантажівку. Консул України одразу прибув на місце пригоди. За даними поліції, загинули четверо громадян України (1960, 1963, 1970, 1971 р.н.), ще чотири особи отримали тяжкі травми", – повідомили у пресслужбі МЗС.

У вантажівці були двоє громадян Іспанії, вони також травмовані.

"Консул України перебуває на місці події, надаючи допомогу українським громадянам, та працює з причетними органами", – зазначили у пресслужбі МЗС.

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У поліції повідомили, що мікроавтобус з громадянами України і вантажівка зіткнулись лоб в лоб. Внаслідок аварії загинули чотири людини і шестеро постраждали. Деякі пасажири мікроавтобуса виявилися заблокованими, тому їх довелось визволяти за допомогою спеціального обладнання.