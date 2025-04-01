Британія візьме на облік працівників російського уряду

Велика Британія посилює протидію іноземному впливу з боку Росії, у звʼязку з чим змусить зареєструватися усіх осіб на своїй території, які працюють на уряд РФ.

Джерело: молодший міністр безпеки Ден Джарвіс під час виступу в парламенті 1 квітня, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За словами Джарвіса, з 1 липня у Британії запрацює схема реєстрації іноземного впливу (FIRS), відповідно до ухваленого у 2023 році закону про національну безпеку.

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FIRS передбачає кілька рівнів іноземного впливу, за яким класифікуватимуться іноземці: політичний, який застосовуватиметься до всіх іноземних країн, і посилений, який стосуватиметься тих країн, "чия діяльність становить загрозу безпеці та інтересам Великої Британії".

"Сьогодні я можу оголосити, що ми також включимо Росію до цієї схеми", – оголосив Джарвіс, додавши, що "Росія становить гостру загрозу національній безпеці Британії".

За словами молодшого міністра, у FIRS повинні будуть зареєструватись усі, хто працює на всі урядові структури Росії, включно з армією та розвідкою, а також провладні російські партії.

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"FIRS стримуватиме тих, хто прагне завдати шкоди Великій Британії. Вони постануть перед вибором: або розповісти уряду про свої дії, або бути заарештованими та ув'язненими", – заявив Джарвіс.

Нагадаємо, у третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну Британія запровадила найбільший пакет санкцій проти РФ.

Раніше у Британії висунули звинувачення проти шістьох людей, які планували діяльність в інтересах або від імені Росії.