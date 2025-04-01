Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай журналістські розслідування Михайла Ткача

Британія візьме на облік працівників російського уряду

Олег Павлюк, Євген КізіловВівторок, 1 квітня 2025, 18:20
Британія візьме на облік працівників російського уряду
фото: Getty Images

Велика Британія посилює протидію іноземному впливу з боку Росії, у звʼязку з чим змусить зареєструватися усіх осіб на своїй території, які працюють на уряд РФ.

Джерело: молодший міністр безпеки Ден Джарвіс під час виступу в парламенті 1 квітня, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За словами Джарвіса, з 1 липня у Британії запрацює схема реєстрації іноземного впливу (FIRS), відповідно до ухваленого у 2023 році закону про національну безпеку.

Реклама:

FIRS передбачає кілька рівнів іноземного впливу, за яким класифікуватимуться іноземці: політичний, який застосовуватиметься до всіх іноземних країн, і посилений, який стосуватиметься тих країн, "чия діяльність становить загрозу безпеці та інтересам Великої Британії".

"Сьогодні я можу оголосити, що ми також включимо Росію до цієї схеми", – оголосив Джарвіс, додавши, що "Росія становить гостру загрозу національній безпеці Британії".

За словами молодшого міністра, у FIRS повинні будуть зареєструватись усі, хто працює на всі урядові структури Росії, включно з армією та розвідкою, а також провладні російські партії.

РЕКЛАМА:

"FIRS стримуватиме тих, хто прагне завдати шкоди Великій Британії. Вони постануть перед вибором: або розповісти уряду про свої дії, або бути заарештованими та ув'язненими", – заявив Джарвіс.

Нагадаємо, у третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну Британія запровадила найбільший пакет санкцій проти РФ.

Раніше у Британії висунули звинувачення проти шістьох людей, які планували діяльність в інтересах або від імені Росії.

Велика БританіяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Британія думає про те, щоб розгорнути свої війська в Україні на 5 років – ЗМІ
Посол США в Україні подала у відставку через розбіжності з адміністрацією Трампа – FT
Путіна не судитимуть за воєнні злочини, поки він залишається президентом – Euronews
фотоПринц Гаррі приїхав до України з неанонсованим візитом
Держдеп США підтвердив відставку свого посла в Україні
ЄС виділить €1 млрд з доходів від росактивів на посилення оборонпрому України
Усі новини...
Велика Британія
Стармер і Зеленський обговорили зустріч щодо "сил гарантування" в Україні
Трамп і Стармер говорили про Україну: домовились продовжувати колективний тиск на Путіна
Короля Чарльза III ненадовго госпіталізували через побічний ефект лікування раку
Останні новини
09:23
Reuters: Тайвань висунув обвинувачення капітану китайського судна за пошкодження підводних кабелів
09:19
"Укрзалізниця" додала рейс поїзда Київ – Луцьк на Великодні свята
09:04
ЗМІ: війна в Україні показала лише часткову придатність німецьких озброєнь до бойових дій
08:52
фото У Києві відкрили центр рекрутингу до воєнної розвідки  
08:19
Армія РФ інтенсивно атакує біля Покровська: там 53 бої за минулу добу – Генштаб
08:18
фото Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 9, масштабну пожежу вже загасили
08:15
ЗМІ: Трамп може відвідати Туреччину
08:10
текстОперація "Трапезунд". Як козаки хотіли завоювати шматок Туреччини та cкоротити Великий шовковий шлях в Європу
07:51
Британія думає про те, щоб розгорнути свої війська в Україні на 5 років – ЗМІ
07:34
ЗСУ за добу знешкодили ще 1 210 окупантів і 15 ББМ
Усі новини...
Реклама:
Реклама: