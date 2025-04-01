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Зеленський сподівається на посилення санкцій США проти Росії за удари по енергообʼєктах

Олег Павлюк, Юрій ПанченкоВівторок, 1 квітня 2025, 21:29
Зеленський сподівається на посилення санкцій США проти Росії за удари по енергообʼєктах
Володимир Зеленський. Фото - Getty Images

Президент Володимир Зеленський очікує, що США незабаром посилять санкції проти Росії через порушення нею "енергетичного перемирʼя".

Джерело: передає кореспондент "Європейської правди", про це він сказав на пресконференції в Києві 1 квітня разом з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок

Деталі: На думку Зеленського, у контексті домовленостей у Саудівській Аравії про припинення ударів по енергообʼєктах "ми підійшли до моменту збільшення санкційного впливу".

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"Тому що я вважаю, що русскіє порушують те, що вони пообіцяли Америці – принаймні те, що Америка сказала нам і публічно. І ми дуже надіємось, що президент Трамп – у нього є всі відповідні інструменти, щоб посилити санкційний тиск на російську сторону", – додав він.

Глава держави зазначив, що Україна на різних рівнях передає США інформацію щодо порушення Росією домовленостей не бити ракетами по енергетиці, "і бачимо, що Америка починає потроху це розуміти".

"Ми б дуже хотіли, щоб не було не лише у спілкуванні між нашими сторонами. Ми б дуже хотіли, щоб були сильні кроки. Для нас слів замало – при всій повазі до наших стратегічних партнерів. Для нас дуже важливі санкції", – наголосив Зеленський.

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Цього тижня президент США сказав, що "дуже злий, розлючений" на Путіна за те, що той заговорив про тимчасове керівництво в Україні, і пригрозив накласти додаткові санкції на російську нафту, якщо Москва не сяде за стіл переговорів і не припинить бойові дії в Україні.

Крім того, Трамп заявив, що для Росії існує "психологічний дедлайн" того, коли вона повинна дати згоду на повне припинення вогню в Україні.

ЗеленськийсанкціїСША
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