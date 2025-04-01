Зеленський провів Ставку щодо комплектації бригад й іноземного контингенту

Президент України Володимир Зеленський провів у вівторок Ставку верховного головнокомандувача, на якій ішлося про комплектацію бойових бригад, а також про розміщення іноземного військового контингенту в Україні.

Джерело: вечірнє відеозвернення Зеленського, опубліковане у соцмережах

Пряма мова: "Я провів Ставку. Ключове питання – комплектація наших бригад, забезпечення всім необхідним. Окремо ще говорив із міністром оборони України, головкомом, керівником Генштабу – детально ми готуємо наші пропозиції щодо контингентів партнерів, які можуть стати частиною нової архітектури безпеки".

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Деталі: За словами президента, у п'ятницю відбудеться зустріч із військовими представниками держав-партнерів, на якій буде обговорюватися спільний підхід до питання про контингенти. "Працювати будемо на підготовлених пропозиціях української сторони, і потрібен спільний для всіх в Європі підхід, а отже, і спільні рішення", - наголосив Зеленський.

Раніше він повідомляв, що у п’ятницю, 4 квітня, відбудеться перша зустріч військових команд тих країн, які будуть готові розмістити миротворчий контингент в Україні.