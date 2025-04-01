Зеленський: Питання НАТО в угоді про корисні копалини немає і не було

Президент Володимир Зеленський заявив, що в угоді про корисні копалини з США питання НАТО немає і не було.

Джерело: Зеленський сказав на спільній пресконференції із міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок у Києві 1 квітня, передає "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Що стосується цієї угоди й питання НАТО, питання НАТО в цій угоді немає і не було".

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Деталі: Глава держави уточнив, що над новим драфтом угоди наразі працюють юристи з обох сторін.

Що передувало:

Раніше Трамп заявив, що Зеленський зіткнеться з "великими, великими проблемами", якщо відмовиться від угоди зі США щодо мінералів.

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"Ми домовилися про угоду про рідкісноземельні метали. Зараз він говорить: знаєте, я хочу переглянути умови угоди. Він хоче бути членом НАТО. Але він ніколи не буде членом НАТО, він це розуміє. Якщо він хоче переглянути угоду, у нього будуть великі проблеми", – додав президент США.