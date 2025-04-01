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На фронті від початку доби відбулось 141 зіткнення – Генштаб

Тетяна ОлійникВівторок, 1 квітня 2025, 23:14
На фронті від початку доби відбулось 141 зіткнення – Генштаб
фото зі сторінки генштабу ЗСУ

Від початку доби 1 квітня на фронті відбулося 141 бойове зіткнення, з них 45 – на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу станом на 22:00

Дослівно: "Російські загарбники сьогодні завдали 72 авіаційних ударів, застосували 122 керовані бомби, залучили 646 дронів-камікадзе та здійснили 3432 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах".

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Деталі: На Харківському напрямку Сили оборони успішно зупинили чотири ворожі атаки у бік населених пунктів Вовчанськ та Красне Перше.

На Куп’янському напрямку агресор здійснив 11 наступальних дій у районах населених пунктів Піщане, Степова Новоселівка, Нова Кругляківка та Загризове.

На Лиманському напрямку російські загарбники 13 разів атакували позиції Сил оборони у бік Нового, Мирного та Зеленої Долини.

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На Сіверському напрямку ворог атакував у районах Білогорівки, Івано-Дар’ївки, у бік Верхньокам’янського та Серебрянки. Загалом, з початку доби відбулося 15 боєзіткнень.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили три ворожі штурми у районах населених пунктів Часів Яр, Курдюмівка та у бік Предтечиного.

На Торецькому напрямку сьогодні наші воїни відбили десять атак противника в районах населених пунктів Леонідівка, Дачне, Щербинівка, Торецьк та у бік Диліївки.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 45 разів атакував у районах населених пунктів Калинове, Тарасівка, Зелене, Котлине, Олександропіль, Водяне Друге, Єлизаветівка, Лисівка, Удачне, Новоолександрівка, Андріївка, а також у бік Богданівки, Новосергіївки, Романівки, Покровська.

На Новопавлівському напрямку ворог здійснив п’ять спроб прорвати нашу оборону у районах Костянтинополя та Розливу.

На Гуляйпільському напрямку загарбники п’ять разів атакували поблизу Привільного та у бік Новополя. Авіаударів зазнали Зелене Поле, Новодарівка, Гуляйполе та Залізничне.

На Оріхівському напрямку загарбник намагався просунутися вперед у бік Новоданилівки та Степового.

На Придніпровському напрямку наші війська зупинили три атаки противника.

На Курському напрямку сьогодні відбулося 12 боєзіткнень. Водночас ворог завдав 16 авіаційних ударів, загалом скинув 31 керовану бомбу та здійснив 186 артилерійських обстрілів, зокрема 4 – із реактивних систем залпового вогню.

Генштаббойові діївійна
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