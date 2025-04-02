Генштаб: на фронті – 176 боєзіткнень, 64 атаки росіян захлинулось на Покровському напрямку

Протягом минулої доби на всіх напрямках фронту відбулося 176 бойових зіткнень, найбільша активність ворога спостерігається на Покровському напрямку, де захисники відбили 64 атаки російських загарбників.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: Минулої доби на Харківському напрямку відбулося сім боєзіткнень у районах населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше, Кам’янка та Липці.

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На Куп’янському напрямку за минулу добу відбулося 11 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Піщане, Степова Новоселівка, Нова Кругляківка та Загризове.

На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів, намагаючись просунутися вперед у бік Торського, Нового, Мирного, Новомихайлівки та Зеленої Долини.

На Сіверському напрямку ворог атакував у районах Білогорівки, Івано-Дар’ївки, і у бік Верхньокам’янського та Серебрянки. Загалом минулої доби відбулося 15 боєзіткнень.

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На Краматорському напрямку Сили оборони відбили три ворожі штурми у районах населених пунктів Часів Яр, Курдюмівка та у бік Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак у районах населених пунктів Леонідівка, Дачне, Щербинівка, Торецьк та у бік Диліївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 64 атаки агресора в районах населених пунктів Калинове, Тарасівка, Березівка, Зелене, Котлине, Олександропіль, Срібне, Водяне Друге, Єлизаветівка, Лисівка, Удачне, Новоолександрівка, Андріївка, а також у бік Богданівки, Новосергіївки, Романівки та Покровська.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили вісім ворожих штурмів у районах населених пунктів Костянтинопіль та Розлив.

Противник п’ять разів атакував позиції наших захисників поблизу Привільного та у бік Новополя на Гуляйпільському напрямку.

На Оріхівському напрямку у бік Новоданилівки та Степового загарбники здійснили п’ять марних атак на позиції наших захисників.

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог чотири рази без успіху атакував наших оборонців.

На Курському напрямку минулої доби відбулося 18 боєзіткнень. Ворог завдав 265 артилерійських обстрілів, з них два — із реактивних систем залпового вогню; здійснив 27 авіаційних ударів, скинувши 41 керовану авіаційну бомбу.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Воїни ЗСУ завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, а також активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.