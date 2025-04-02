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ЄС хоче збільшити штат свого прикордонного агентства у понад 10 разів задля безпеки

Христина Бондарєва, Ірина БалачукСереда, 2 квітня 2025, 10:43
ЄС хоче збільшити штат свого прикордонного агентства у понад 10 разів задля безпеки
Фото ілюстративне з Facebook Frontex, the European Border and Coast Guard Agency

У Європейській комісії закликали збільшити чисельність прикордонного відомства Frontex до 30 тисяч співробітників, щоб посилити захист Європи від гібридних атак, кіберзлочинності, організованої злочинності і терористичних загроз.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Politico

Деталі: Згідно з даними сайту Frontex, наразі агентство, яке займається охороною зовнішніх кордонів, налічує понад 2,5 тисячі співробітників.

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Пряма мова віцепрезидентки Єврокомісії Хенни Вірккунен: "Наш безпековий ландшафт дуже тривожний. Коли ми дивимося на наші загрози безпеці, ми бачимо, що вони сьогодні набагато більш транскордонні… Лише національної відповіді недостатньо".  

У вівторок вона представила у Страсбурзі пропозицію комісії надати правоохоронним органам більше ресурсів. Згідно з планом, до 2027 року штат постійного корпусу складатиме 10 тисяч осіб.

Загалом же штат прикордонної служби ЄС Frontex пропонують збільшити до 30 тисяч осіб.

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Ця стратегія наразі є лише широким планом, а не є набором конкретних законодавчих пропозицій, але разом з двома іншими нещодавніми пропозиціями щодо оборони і готовності Євросоюзу, демонструє, що ЄС все більше бере на себе відповідальність за безпеку.

Єврокомісія також закликала надати більше ресурсів поліцейському відомству ЄС – Європолу – і доручити йому боротьбу з гібридними загрозами. Зокрема, пропонують, щоб правоохоронні органи отримали більший доступ до даних.

Видання зазначає, що ці плани можуть насторожити захисників приватності. Журналісти нагадують, що запропоноване законодавство ЄС щодо боротьби з матеріалами про сексуальне насильство над дітьми в інтернеті вже давно пробуксовує, оскільки країни-члени ЄС не можуть дійти згоди щодо того, чи повинні приватні служби обміну повідомленнями, такі як WhatsApp і Signal, передавати розмови людей в поліцію. 

Будь-яка спроба зробити те саме за допомогою інших правових механізмів може зіткнутися з подібними проблемами, хоча Вірккунен наполягає на тому, що приватне життя людей буде захищене. 

Передісторія:

Європакордон
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