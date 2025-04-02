Не хотів віддавати борг – поліція затримала підозрюваного у вбивстві ексзаступника мера Кам’янського

Правоохоронці затримали 54-річного чоловіка за підозрою у вбивстві ексзаступника мера міста Кам’янське Олександра Плахотніка.

Джерело: поліція Дніпропетровської області та Офіс генпрокурора в Telegram

Дослівно поліція: "У результаті розшукових заходів підозрюваного виявили у Львівській області. Ним виявився 54-річний житель Кам’янського, який був знайомий з жертвою. Аби приховати сліди злочину, підозрюваний спалив авто, яким користувався, та втік до іншої області".

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фото поліції

Деталі: Чоловіка затримали 29 березня. Під час обшуків за місцем його проживання вилучили зброю, боєприпаси, електронні носії, мобільні телефони, камуфляжний одяг, гранату Ф-1 та запал.

фото поліції

За даними слідства, підозрюваний вирішив убити ексзаступника мера Кам’янського, щоб не повертати борг.

Для того, щоб втілити свій задум, зловмисник декілька місяців стежив за чоловіком та збирав детальну інформацію. Зокрема, він встановив відеокамери поблизу будинку експосадовця, щоб відслідковувати його переміщення.



Слідство встановило, що вранці 28 березня підозрюваний прибув до місця проживання ексчиновника і вистрелив у нього не менше 10 разів з вогнепальної зброї. Від отриманих поранень чоловік загинув на місці події.



1 квітня затриманому оголосили про підозру в умисному вбивстві, вчиненому з корисливих мотивів, та незаконному поводженні зі зброєю (п. 6 ч.2 ст.115 та ч. 1 ст. 263 ККУ).

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Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

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