Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай журналістські розслідування Михайла Ткача

Не хотів віддавати борг – поліція затримала підозрюваного у вбивстві ексзаступника мера Кам’янського

Ірина БалачукСереда, 2 квітня 2025, 11:35
Не хотів віддавати борг – поліція затримала підозрюваного у вбивстві ексзаступника мера Кам’янського
ФОТО ПОЛІЦІЇ

Правоохоронці затримали 54-річного чоловіка за підозрою у вбивстві ексзаступника мера міста Кам’янське Олександра Плахотніка.

Джерело: поліція Дніпропетровської області та Офіс генпрокурора в Telegram

Дослівно поліція: "У результаті розшукових заходів підозрюваного виявили у Львівській області. Ним виявився 54-річний житель Кам’янського, який був знайомий з жертвою. Аби приховати сліди злочину, підозрюваний спалив авто, яким користувався, та втік до іншої області". 

Реклама:
 
фото поліції

Деталі: Чоловіка затримали 29 березня. Під час обшуків за місцем його проживання вилучили зброю, боєприпаси, електронні носії, мобільні телефони, камуфляжний одяг, гранату Ф-1 та запал. 

 
фото поліції

За даними слідства, підозрюваний вирішив убити ексзаступника мера Кам’янського, щоб не повертати борг.  

Для того, щоб втілити свій задум, зловмисник декілька місяців стежив за чоловіком та збирав детальну інформацію. Зокрема, він встановив відеокамери поблизу будинку експосадовця, щоб відслідковувати його переміщення.

Слідство встановило, що вранці 28 березня підозрюваний прибув до місця проживання ексчиновника і вистрелив у нього не менше 10 разів з вогнепальної зброї. Від отриманих поранень чоловік загинув на місці події.

1 квітня затриманому оголосили про підозру в умисному вбивстві, вчиненому з корисливих мотивів, та незаконному поводженні зі зброєю (п. 6 ч.2 ст.115 та ч. 1 ст. 263 ККУ).

РЕКЛАМА:

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Передісторія:

  • Раніше повідомлялося, що вранці 28 березня на узбіччі автодороги у Кам’янському районі Дніпропетровської області виявили тіло чоловіка з вогнепальним пораненням в області голови.  
  • Зазначалося, що загиблим може бути Олександр Плахотнік, колишній заступник мера Кам’янського та колишній гендиректор водоканалу, який також входив до списку мажоритарників партії "Батьківщина". Повідомлялося, що його дружина – депутат облради Олена Плахотнік.

Дніпропетровська областьвбивство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фотоПринц Гаррі приїхав до України з неанонсованим візитом
Держдеп США підтвердив відставку свого посла в Україні
ЄС виділить €1 млрд з доходів від росактивів на посилення оборонпрому України
Зеленський анонсував сильні санкційні пакети проти "тіньового флоту" та пропагандистів РФ
Тарифи Трампа проти Китаю: у Білому домі уточнили, що вони становлять вже 145%
ВідеоЗ'явилось нове відео допиту полоненого з КНР: він заявив, що хоче в Китай, а не до РФ
Усі новини...
Дніпропетровська область
Російська армія атакувала Нікопольщину: троє людей постраждали, серед них дитина
Агенти РФ планували теракти на Дніпропетровщині: підрив пікапа ЗСУ та вибух у ТЦК – СБУ
Російська армія атакувала Дніпропетровщину: двоє людей постраждали
Останні новини
23:25
фотоПринц Гаррі приїхав до України з неанонсованим візитом
22:59
боксУсик звернувся до WBO з проханням відтермінувати захист титулу проти Паркера
22:46
ЗСУ відбили понад 40 атак росіян на Покровському напрямку – Генштаб
22:22
У Трампа розробили план захоплення Гренландії, але не силою – NYT
21:53
баскетболУкраїнець Санон визнаний найціннішим гравцем сезону Латвійсько-естонської ліги
21:46
Держдеп США підтвердив відставку свого посла в Україні
21:40
оновлено, фотоРФ вдарила ракетою по Дніпру: зайнялася масштабна пожежа, є загиблий і поранені
21:26
ЄС виділить €1 млрд з доходів від росактивів на посилення оборонпрому України
21:07
Перший засуджений за геноцид у Сребрениці відбуватиме покарання в Естонії
20:57
футболУАФ оприлюднила календар матчів збірної України в 2025 році
Усі новини...
Реклама:
Реклама: