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В Україні дощитиме, а з неділі прогнозують заморозки

Ірина БалачукСереда, 2 квітня 2025, 14:07
В Україні дощитиме, а з неділі прогнозують заморозки
Фото ілюстративне з pixabay.com

Найближчими днями в Україні очікується дощова погода, на вихідних прогнозують дощі зі снігом і зниження температури повітря аж до заморозків.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно УГМЦ: "3 квітня вночі в більшості західних, Вінницькій, Житомирській і Київській областях та на південному сході країни, вдень на Закарпатті, Прикарпатті та півдні країни невеликий дощ, в Карпатах вночі з мокрим снігом, на решті території, а 4 квітня по всій Україні без опадів; температура вночі 1-8° тепла, вдень 12-19°".

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Деталі: У столиці у четвер вночі невеликий дощ, +7°+5°, вдень без опадів, до +16°, вітер північно-східний, 5-10 м/с, у п’ятницю без опадів, вночі +5°+3°, вдень до +18°, вітер північно-західний, 5-10 м/с. 

 
Погода 3 квітня 
Скриншот з сайту УГМЦ

5 квітня у західних областях пройдуть дощі, ввечері з мокрим снігом, місцями пориви вітру 15-20 м/с, температура вночі 2-7° тепла, вдень 7-12°;  на решті території вночі без істотних опадів, вдень дощі, нічна температура 3-8° тепла, денна 14-19°, у північних областях 10-15° тепла.

 
Погода 5 квітня 
СКРИНШОТ з САЙТу УГМЦ

"З 6 квітня очікуємо на зниження температури до заморозків… Зазвичай заморозком називають короткочасне зниження температури повітря або поверхні ґрунту до 0°С і нижче на фоні сталої додатної температури", – зазначили в УГМЦ. 

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Погода 6 квітня 
СКРИНШОТ з САЙТу УГМЦ

Синоптики також підкреслили, що заморозки можуть мати "потенційно небезпечний або стихійний характер, адже в Україні вже розпочався вегетаційний період, коли середньодобова температура повітря становить 5°С і вище". 

погода
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