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Рютте вперше прокоментував "злив" з Пентагону про зміну євразійської стратегії США

Сергій Сидоренко, Євген КізіловСереда, 2 квітня 2025, 19:08
Рютте вперше прокоментував злив з Пентагону про зміну євразійської стратегії США
фото: Getty Images

Генсек НАТО Марк Рютте висловив думку, що США мають право перенести фокус уваги з Європи і Росії на Китай.

Джерело: заява Рютте журналістам перед зустріччю міністрів закордонних справ Альянсу, повідомляє з Брюсселя кореспондент "Європейської правди"

Деталі: Марк Рютте був змушений відповідати на запитання журналістів про нещодавню публікацію The Washington Post, за якою стратегія Пентагону враховуватиме тільки конфлікт із Китаєм, а загроза з боку Росії здебільшого буде справою європейських союзників.

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Генсек у відповіді, фактично, став на сторону американського підходу і заявив, що для членів Альянсу важливо усвідомлювати наявність не лише російської загрози.

"Треба робити усе можливе, щоби захистити євроатлантичний простір, у тому числі від загроз, які походять з-поза євроатлантичного простору. І це стосується і США, і інших союзників. Тому для нас важливо, що відбувається у індо-тихоокеанському регіоні", – заявив він, обгрунтувавши цими міркуваннями зміну політики Вашингтону.

"Це зрозуміло для США, тож природно, що вони хочуть концентруватися більше і більше на тій частині світу. І тому цілком логічно, що європейцям треба мати дедалі більшу роль (у захисті Європи – ЄП)", – сказав генсек, висловивши впевненість, що збереження стабільності у світі є спільним інтересом усіх союзників.  "Ми всі, разом з США, усвідомлюємо, що загрози пов’язані не лише з Росією. Китай посилюється. Ми бачимо, що відбувається у Ірані, у Північній Кореї", – додав він.

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Раніше WP опублікував секретний документ Пентагону про зміну стратегії США, де Китаї визнається єдиною загрозою.

Також у вівторок генсек НАТО спрогнозував, що вимоги до оборонних витрат членів НАТО зростуть у понад 1,5 рази.

СШАНАТОКитайРосія
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