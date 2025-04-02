Прем'єрка Данії звернулася до Трампа: Гренландія належить гренландцям

Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен, перебуваючи із візитом на Гренладії, вже не вперше покритикувала резонансні заяви президента США Дональда Трампа щодо острова і нагадала, що ця земля належить її мешканцям.

Джерело: слова Фредеріксен цитує DR, пише "Європейська правда"

Деталі: Фредеріксен заявила, що під час візиту вона хоче надіслати чіткий сигнал США.

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"США не повинні захоплювати Гренландію. Гренландія належить гренландцям, і США не повинні захоплювати Гренландію. І, звичайно, це те послання, про яке ми всі разом будемо говорити протягом наступних кількох днів", – сказала прем’єрка Данії.

За її словами, під час її візиту буде обговорюватися ситуація у сфері зовнішньої політики та безпеки і те, як разом підходити до цього "дуже складного завдання".

Відповідаючи на питання щодо критики її візиту новообраною міністеркою закордонних справ Гренландії Вівіан Мотцфельдт, Фредеріксен заявила: "Я бачила цю дискусію. І я хотіла б сказати всім у Гренландії, що у мене є тільки одне бажання – зробити все, що в моїх силах, щоб подбати про цю чудову країну. І підтримати Гренландію в дуже складній ситуації".

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Вона додала, що наразі потрібно триматися разом у цей "дійсно складний час, який переживає Гренландія".

"А коли Гренландія перебуває у складній ситуації, Королівство Данія та Європа також опиняються у складній ситуації", – додала вона.

Як відомо, данське керівництво перейшло до жорсткої реакції на дії та заяви США щодо Гренландії.

Водночас у США готуються до різних варіантів дій, зокрема у Трампа почали вивчати вартість захоплення Гренландії.

Деталі читайте у статті "Як Данія реагує на погрози Трампа забрати Гренландію".