Стефанчук пояснив відмову Порошенку на візит до США: Заява надійшла за кілька годин до поїздки
Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук відреагував на заяву партії "Європейська солідарність" про заблоковане міжнародне відрядження лідера політсили Петра Порошенка до США.
Джерело: Стефанчук у Facebook
Пряма мова Стефанчука: "Заява на відрядження надійшла до мене вчора ввечері, з вимогою цього ж дня зранку відправити депутата за кордон.
Якби ще додали прохання погодити відрядження телепортом – було б чесніше. Бо оформлювати документи за кілька годин після того, як депутат мав вже виїхати – це жанр фантастики, а не приклад системної парламентської роботи".
Деталі: Він наголошує, що відрядження народних депутатів можливі виключно в межах міжпарламентської діяльності, а в заявці Порошенка йшлося про участь у конференції на запрошення декана. Спікер порадив натомість виступити на конференції онлайн або ж взяти відпустку.
Що передувало:
- Партія "Європейська солідарність" заявила, що за вказівкою Офісу президента голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заблокував міжнародне відрядження лідера політсили Петра Порошенка до штату Флорида у США.
- На початку березня видання Politico написало, що четверо високопоставлених представників з оточення президента США Дональда Трампа провели таємні переговори з лідером партії "Батьківщина" Юлією Тимошенко та членами партії "Євросолідарність" Петра Порошенка.
- Повідомляється, що дискусія була зосереджена на тому, чи може Україна провести швидкі президентські вибори.