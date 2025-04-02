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Стефанчук пояснив відмову Порошенку на візит до США: Заява надійшла за кілька годин до поїздки

Тетяна ОлійникСереда, 2 квітня 2025, 23:15
Стефанчук пояснив відмову Порошенку на візит до США: Заява надійшла за кілька годин до поїздки
Руслан Стефанчук. Фото - Getty Images

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук відреагував на заяву партії "Європейська солідарність" про заблоковане міжнародне відрядження лідера політсили Петра Порошенка до США.

Джерело: Стефанчук у Facebook

Пряма мова Стефанчука: "Заява на відрядження надійшла до мене вчора ввечері, з вимогою цього ж дня зранку відправити депутата за кордон.

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Якби ще додали прохання погодити відрядження телепортом – було б чесніше. Бо оформлювати документи за кілька годин після того, як депутат мав вже виїхати – це жанр фантастики, а не приклад системної парламентської роботи".

Деталі: Він наголошує, що відрядження народних депутатів можливі виключно в межах міжпарламентської діяльності, а в заявці Порошенка йшлося про участь у конференції на запрошення декана. Спікер порадив натомість виступити на конференції онлайн або ж взяти відпустку.

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Що передувало:

  • Партія "Європейська солідарність" заявила, що за вказівкою Офісу президента голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заблокував міжнародне відрядження лідера політсили Петра Порошенка до штату Флорида у США.
  • На початку березня видання Politico написало, що четверо високопоставлених представників з оточення президента США Дональда Трампа провели таємні переговори з лідером партії "Батьківщина" Юлією Тимошенко та членами партії "Євросолідарність" Петра Порошенка.
  • Повідомляється, що дискусія була зосереджена на тому, чи може Україна провести швидкі президентські вибори.

Верховна РадаСтефанчукПорошенко
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