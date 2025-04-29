У Києві СБУ затримала звукорежисера, який готував теракти за завданням РФ

У Києві затримали 47-річного громадянина Росії, законспірованого агента ФСБ Росії, який працював звукорежисером на українській радіостанції та планував теракти у центрі міста.

Джерело: Служба безпеки України

Деталі: За даними слідства, росіянин шпигував за автомобілями біля адмінбудівель оборонних відомств у центрі столиці.

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Служба безпеки України

Дослівно: "Для конспірації фігурант робив фотознімки приховано, вдаючи, що розмовляє телефоном, притиснувши його до вуха.

Після збору інформації шпигун готував "звіт" для свого куратора, з яким спілкувався через месенджер.

Згодом російська спецслужба планувала підірвати "підсвічені" авто за допомогою закладки та дистанційної активації саморобних вибухових пристроїв".

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Служба безпеки України

Деталі: Шпигуна затримали кіберфахівці СБУ під час дорозвідки неподалік одного з оборонних об'єктів.

У нього вилучили мобільний телефон, який агент використовував для контактів із російськими спецслужбами та фіксації об'єктів. Затриманий понад 10 років мешкає у Києві і працював у різних медіаструктурах, зокрема пов’язаних із забороненими прокремлівськими партіями.

Служба безпеки України

Нині чоловік перебуває під вартою.Йому повідомили про підозру за ст. 114-2 Кримінального кодексу України.

Передісторія: