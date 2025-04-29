У Києві СБУ затримала звукорежисера, який готував теракти за завданням РФ
У Києві затримали 47-річного громадянина Росії, законспірованого агента ФСБ Росії, який працював звукорежисером на українській радіостанції та планував теракти у центрі міста.
Джерело: Служба безпеки України
Деталі: За даними слідства, росіянин шпигував за автомобілями біля адмінбудівель оборонних відомств у центрі столиці.
Дослівно: "Для конспірації фігурант робив фотознімки приховано, вдаючи, що розмовляє телефоном, притиснувши його до вуха.
Після збору інформації шпигун готував "звіт" для свого куратора, з яким спілкувався через месенджер.
Згодом російська спецслужба планувала підірвати "підсвічені" авто за допомогою закладки та дистанційної активації саморобних вибухових пристроїв".
Деталі: Шпигуна затримали кіберфахівці СБУ під час дорозвідки неподалік одного з оборонних об'єктів.
У нього вилучили мобільний телефон, який агент використовував для контактів із російськими спецслужбами та фіксації об'єктів. Затриманий понад 10 років мешкає у Києві і працював у різних медіаструктурах, зокрема пов’язаних із забороненими прокремлівськими партіями.
Нині чоловік перебуває під вартою.Йому повідомили про підозру за ст. 114-2 Кримінального кодексу України.
Передісторія:
- 25 квітня СБУ затримала 30-річну безробітну з Борисполя, яка за завданням ФСБ планувала встановити мінікамеру, щоб коригувати російські удари по об’єктах ЗСУ та СБУ у Київській області.