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Ізраїль вдарив ракетами по авіабазі та аеродрому у Сирії

Степан ГафткоЧетвер, 3 квітня 2025, 03:15
Ізраїль вдарив ракетами по авіабазі та аеродрому у Сирії
Вибухи у Дамаску в березні, ілюстративне фото Getty Images

Ввечері 2 квітня ізраїльська армія розпочала серію авіаударів у Сирії, вражаючи "військовий потенціал, що залишився" на військовому аеродромі Хама та авіабазі Т-4.

Джерело: видання The Times of Israel, Армія оборони Ізраїлю

Дослівно The Times of Israel: "За даними військових джерел, цільовими ударами були злітно-посадкові смуги, склади палива та радари на авіабазах".

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Деталі: Як повідомив ЦАХАЛ, авіаудари були нанесені 2 квітня ввечері, їх метою стало знищення військового потенціалу, що залишився на території Сирії, зокрема на аеродромах та авіабазах.

ВПС Ізраїлю били по "військовій інфраструктурі" поблизу Дамаска. За даними сирійських ЗМІ, був уражений науково-дослідний центр Барзех, що неподалік від столиці Сирії.

"ЦАХАЛ продовжить операції для усунення будь-яких загроз для ізраїльських цивільних", – зазначили в Армії оборони Ізраїлю.

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  • 30 березня новий перехідний уряд Сирії склав присягу, майже через чотири місяці після повалення Башара Асада.

ІзраїльСиріявійна
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