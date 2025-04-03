Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай журналістські розслідування Михайла Ткача

Росіяни тиснуть на Покровському напрямку, за добу відбито 80 атак – Генштаб

Станіслав ПогоріловЧетвер, 3 квітня 2025, 08:15
Росіяни тиснуть на Покровському напрямку, за добу відбито 80 атак – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби на фронті відбулося 216 бойових зіткнень, 80 разів росіяни атакували Покровський напрямок, загалом 56 разів окупанти штурмували Торецький напрямок і Курський плацдарм, 21 раз ворог атакував Лиманський напрямок.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: Минулої доби на Харківському напрямку відбулося два боєзіткнення в районі населеного пункту Вовчанськ та у бік Кам’янки.

Реклама:

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Загризове та Нова Кругляківка.

На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз. Намагався просунутися уперед неподалік Надії, Торського, Новоєгорівки, Колодязів, Ямполівки, Новолюбівки та Діброви.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили п’ять штурмових дій ворожих військ в районах Білогорівки та Верхньокам’янського.

РЕКЛАМА:

Минулої доби на Краматорському напрямку відбулося шість штурмових дій противника в районі Часового Яру та в бік Новомаркового, Ступочок і Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 28 атак в районах Торецька, Озарянівки, Диліївки, Кримського та Леонідівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 80 атак агресора у районах населених пунктів Пантелеймонівка, Суха Балка,  Шевченко, Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Зелене, Новий Труд, Котлине, Удачне, Котлярівка, Успенівка та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 13 ворожих штурмів в районах населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Дніпроенергія, Веселе та Бурлацьке.

На Гуляйпільському напрямку, поблизу Привільного та Новосілки, Сили оборони успішно відбили п’ять ворожих атак.

На Оріхівському напрямку, в районах населених пунктів Степове, Малі Щербаки, Кам’янське та Новоданилівка, загарбники здійснили 12 штурмів позицій наших захисників.

Минулої доби на Придніпровському напрямку агресор п’ять разів намагався просуватись до позицій наших оборонців.

На Курському напрямку минулої доби наші воїни відбили 28 атак противника. Ворог завдав 343 артилерійських обстрілів, з них п’ять — із реактивних систем залпового вогню; здійснив 20 авіаційних ударів, скинувши 31 КАБ.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Воїни ЗСУ завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці.

Збройні силиросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Британія думає про те, щоб розгорнути свої війська в Україні на 5 років – ЗМІ
Посол США в Україні подала у відставку через розбіжності з адміністрацією Трампа – FT
Путіна не судитимуть за воєнні злочини, поки він залишається президентом – Euronews
фотоПринц Гаррі приїхав до України з неанонсованим візитом
Держдеп США підтвердив відставку свого посла в Україні
ЄС виділить €1 млрд з доходів від росактивів на посилення оборонпрому України
Усі новини...
Збройні сили
Генштаб: на фронті – 176 боєзіткнень, 64 атаки росіян захлинулось на Покровському напрямку
​​2 млрд на дрова для ЗСУ: як наркоділки, візажисти та продавці сала стали "постачальниками" деревини
Росіяни за тиждень втратили 408 артсистем
Останні новини
09:25
хокейУ Києві "Кепіталз" і "Кременчук" визначать чемпіона України в останньому матчі фінальної серії
09:23
Reuters: Тайвань звинуватив капітана китайського судна у пошкодженні підводних кабелів
09:19
"Укрзалізниця" додала рейс поїзда Київ – Луцьк на Великодні свята
09:04
ЗМІ: війна в Україні показала лише часткову придатність німецьких озброєнь до бойових дій
08:52
фото У Києві відкрили центр рекрутингу до воєнної розвідки  
08:19
Армія РФ інтенсивно атакує біля Покровська: там 53 бої за минулу добу – Генштаб
08:18
фото Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 9, масштабну пожежу вже загасили
08:15
ЗМІ: Трамп може відвідати Туреччину
08:10
текстОперація "Трапезунд". Як козаки хотіли завоювати шматок Туреччини та cкоротити Великий шовковий шлях в Європу
07:51
Британія думає про те, щоб розгорнути свої війська в Україні на 5 років – ЗМІ
Усі новини...
Реклама:
Реклама: