У Росії оголосили "небажаним" фонд Елтона Джона з боротьби зі СНІДом

Генеральна прокуратура Росії оголосила "небажаним" Elton John AIDS Foundation, діяльність якого спрямована на боротьбу зі СНІДом.

Джерело: Генпрокуратура РФ, Meduza, "Радио Свобода"

Деталі: У Генпрокуратурі РФ вважають, що організації фонду начебто під "прикриттям" гуманітарних проєктів, "тісно взаємодіють із міжнародними інституціями, що просувають ідеї економічної блокади Росії".

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Російське наглядове відомство звинуватило фонд у тому, що він начебто пропагує нетрадиційні сексуальні стосунки, "західні моделі сім'ї", зміну статі, а також у негативному ставленні до так званих "традиційних духовно-моральних цінностей" і в "інформаційній кампанії Заходу з очорнення Росії" після початку повномасштабної війни проти України.

Elton John AIDS Foundation заснував британський співак Елтон Джон. У 1992 році фонд заснували у США, у 1993-му - у Великій Британії. Вони є однією з найбільших у світі благодійних організацій із боротьби зі СНІДом.

Влада Росії визнала небажаною діяльність у країні понад 200 зарубіжних організацій. Це означає заборону їхньої діяльності в країні та загрозу переслідування для людей, які з ними співпрацюють.