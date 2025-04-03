Зеленський на Чернігівщині відвідав школу, де окупанти катували людей
Президент Володимир Зеленський відвідав село Ягідне на Чернігівщині, чиї жителі постраждали під час окупації росіянами в 2022 році.
Джерело: глава держави в соцмережах 3 квітня
Пряма мова: "Приїхав підтримати людей у Ягідному та збереження памʼяті про те, що відбулося тут під час російської окупації.
Відвідав школу, у якій росіяни тримали майже місяць усіх жителів села. Це був один із найбільш цинічних російських злочинів цієї війни, злочин саме проти людей і всього людського й людяного".
Деталі: Зеленський зазначив, що зараз у Ягідному вже багато відбудовано та відновлено. Також працюють і над меморіалізацією того, через що, на жаль, людям довелося пройти.
"Ніхто з нас і ніколи не забуде й не пробачить Росії те, що вона зробила", – додав президент.
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