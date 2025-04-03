Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай журналістські розслідування Михайла Ткача

Зеленський на Чернігівщині відвідав школу, де окупанти катували людей

Валентина РоманенкоЧетвер, 3 квітня 2025, 13:13
Зеленський на Чернігівщині відвідав школу, де окупанти катували людей
фото Офісу президента

Президент Володимир Зеленський відвідав село Ягідне на Чернігівщині, чиї жителі постраждали під час окупації росіянами в 2022 році.

Джерело: глава держави в соцмережах 3 квітня

Пряма мова: "Приїхав підтримати людей у Ягідному та збереження памʼяті про те, що відбулося тут під час російської окупації.

Реклама:

Відвідав школу, у якій росіяни тримали майже місяць усіх жителів села. Це був один із найбільш цинічних російських злочинів цієї війни, злочин саме проти людей і всього людського й людяного".

 
фото оп

Деталі: Зеленський зазначив, що зараз у Ягідному вже багато відбудовано та відновлено. Також працюють і над меморіалізацією того, через що, на жаль, людям довелося пройти.

 
фото оп

"Ніхто з нас і ніколи не забуде й не пробачить Росії те, що вона зробила", – додав президент.

РЕКЛАМА:
 
фото оп

Знати більше: 350 людей у тісному підвалі: спогади волонтерки про 27 днів окупації на Чернігівщині

Мисливці на рашистів. У Ягідному рік розслідують воєнні злочини Росії

"Скандалу з мешканцями Ягідного немає, є непорозуміння". Коли з'явиться меморіал жертвам російських злочинів – пояснює архітекторка

Чернігівська областьвоєнні злочиниЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зеленський вважає "хибним" підхід міністра фінансів США до угоди про надра
відео, фотоЗ’явилося відео з допитом китайських полонених
Трамп на 90 днів призупиняє тарифи для десятків країн
Трамп оголосив про негайне підвищення тарифів проти Китаю до 125%
Насіров служитиме в ЗСУ сапером – ЗМІ
Джерело: ЄС з червня припинить "торговельний безвіз" з Україною і поверне довоєнні умови
Усі новини...
Чернігівська область
На Чернігівщині впала ворожа балістична ракета – ОВА
Удар росіян: на Чернігівщині пошкоджено виробничий об’єкт – ОВА
Наслідки удару РФ: на Чернігівщині 2 поранених, на Сумщині вирували пожежі, пошкоджене фермерське господарство
Останні новини
00:12
"Барселона" розгромила "Боруссію", ПСЖ здолав "Астон Віллу" в чвертьфіналі Ліги чемпіонів
00:04
оновленоУ Києві працює ППО, через падіння уламків російського дрона виникла пожежа
23:47
Євросоюз погодив мита-відповідь на американські товари
23:25
Генштаб: 19 атак відбили Сили оборони на Курщині
23:07
У Трампа кажуть, що не прагнуть налагодити торгівлю з РФ відсутністю тарифів
22:51
Зеленський вважає "хибним" підхід міністра фінансів США до угоди про надра
22:44
"Візуальні голоси жінок". Про що розповідає феміністична виставка у Кривому Розі
22:29
відео, фотоЗ’явилося відео з допитом китайських полонених
21:56
Нічна, сирна та апельсинова. 3 прості рецепти паски, які вдаються з першого разу
21:56
Президент: Україна готова купити в США великий пакет допомоги
Усі новини...
Реклама:
Реклама: