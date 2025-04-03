По всій Україні лунала тривога через МіГ

Влада оголошувала повітряну тривогу по всій території України через зліт в Росії винищувача МіГ-31К, який може нести ракети "Кинджал".

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Дослівно ПС: "Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К".

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Деталі: Повітряні сили закликали не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.

Оновлено: О 14:22 тривоги почали скаслвувати. Небезпека тривала 25 хв.

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