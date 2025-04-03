По всій Україні лунала тривога через МіГ
Четвер, 3 квітня 2025, 14:23
Влада оголошувала повітряну тривогу по всій території України через зліт в Росії винищувача МіГ-31К, який може нести ракети "Кинджал".
Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram
Дослівно ПС: "Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К".
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Деталі: Повітряні сили закликали не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.
Оновлено: О 14:22 тривоги почали скаслвувати. Небезпека тривала 25 хв.
Передісторія:
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- Востаннє Повітряні сили повідомляли про зліт МіГ-31К 14 березня.