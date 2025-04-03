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Землетрус у М’янмі: кількість загиблих зросла до 3 085

Анастасія ПроцЧетвер, 3 квітня 2025, 14:58
Землетрус у М’янмі: кількість загиблих зросла до 3 085
Наслідки землетрусу в М’янмі. фото: Getty Images

Кількість загиблих через землетрус у Мʼянмі зросла до 3 085, ще  4 715 людей дістали поранення.

Джерело: Associated Press

Деталі: Також повідомляється, що 341 людина вважається зниклою безвісти.

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Гаразі гуманітарні організації намагаються надати медичну допомогу і притулок тим, хто залишився в живих.

Передісторія: 

землетрусжертви
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