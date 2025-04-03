Землетрус у М’янмі: кількість загиблих зросла до 3 085
Четвер, 3 квітня 2025, 14:58
Кількість загиблих через землетрус у Мʼянмі зросла до 3 085, ще 4 715 людей дістали поранення.
Джерело: Associated Press
Деталі: Також повідомляється, що 341 людина вважається зниклою безвісти.
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Гаразі гуманітарні організації намагаються надати медичну допомогу і притулок тим, хто залишився в живих.
Передісторія:
- 28 березня у М’янмі та Таїланді стався землетрус магнітудою 7,7. Поштовхи також відчували у китайській провінції Юньнань.
- 29 березня влада М'янми заявила про 1644 загиблих і понад 3400 поранених внаслідок потужного землетрусу.
- 2 квітня влада М'янми заявила про 2 886 загиблих та 4 639 поранених.