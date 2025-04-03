Землетрус у М’янмі: кількість загиблих зросла до 3 085

Кількість загиблих через землетрус у Мʼянмі зросла до 3 085, ще 4 715 людей дістали поранення.

Джерело: Associated Press

Деталі: Також повідомляється, що 341 людина вважається зниклою безвісти.

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Гаразі гуманітарні організації намагаються надати медичну допомогу і притулок тим, хто залишився в живих.

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