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Орбан пояснив вихід Угорщини з МКС його "політизацією"

Ірина Кутєлєва, Євген КізіловЧетвер, 3 квітня 2025, 15:13
Орбан пояснив вихід Угорщини з МКС його політизацією
фото: Getty Images

Угорський прем’єр Віктор Орбан пояснив, що його країна вирішила вийти з Міжнародного кримінального суду через "політизацію" цієї установи.

Джерело: Орбан на пресконференції з прем’єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу в Будапешті, його цитують Telex і "Європейська правда"

Деталі: Очільник уряду Угорщини назвав себе "експертом" з питань МКС, оскільки "я був прем'єр-міністром, який підписав документ про приєднання до МКС" у 2001 році.

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Орбан додав, що тепер він буде тим, хто вийде з нього. Деякі учасники пресконференції аплодували цим словам, в тому числі і Нетаньягу.

За його словами, в останні роки це вже не неупереджений суд, а "політичний суд".

"Демократична правова держава", якою, як вважає Орбан, є Угорщина, "не може брати в цьому участь".

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Він додав, що МКС перетворився на політичний інструмент, і тому Угорщина більше не буде його учасницею.

Своєю чергою Нетаньягу назвав сміливим кроком вихід Угорщини з МКС, який він назвав "корумпованою організацією", яка "загрожує демократії".

"Ви перша держава, яка залишила цю гниль...Ви проявили надзвичайну мужність перед обличчям антисемітизму", – сказав він.

Раніше керівник апарат угорського прем’єра Гергей Гуяш заявив, що у четвер уряд ініціює вихід Угорщини з Міжнародного кримінального суду.

Згодом стало відомо, що Орбан підписав урядове рішення, яке розпочинає процедуру виходу країни з Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

Ці новини надійшли у день, коли Віктор Орбан приймає в Будапешті прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

УгорщинаОрбанМіжнародний кримінальний суд
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