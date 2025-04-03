Польща звинуватила в кібератаці на партію Туска Росію та Білорусь

Польський віцепрем'єр Кшиштоф Гавковський заявив, що за кібератакою на партію прем’єра Польщі Дональда Туска "Громадянська платформа" стоять Росія та Білорусь.

Джерело: заява Гавковського, яку цитують RMF24 і "Європейська правда"

Деталі: Гавковський заявив, що кібератака на "Громадянську платформу" в середу, 2 квітня, була здійснена групами з Російської Федерації та Білорусі.

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Він підкреслив, що атака була організована і спланована, та наголосив, що державні служби ставляться до цього надзвичайно серйозно.

"Ми маємо підтвердження того, що ця атака не була випадковою. Такий інцидент може вплинути на будь-яку політичну партію, будь-яку державну установу", – заявив він.

Гавковський заявив, що Росія хоче вкрасти вибори у Польщі і поляків, та акцентував, що їй не вдасться цього зробити.

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Впродовж останніх років Польща, яка активно підтримує Україну з початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році, стала обʼєктом кількох масованих кібератак.

Минулого року було зламано польське державне агентство РАР, а раніше в березні повідомляли про кіберінцидент проти Польського космічного агентства.

Уряд Польщі раніше казав, що працює над посиленням безпеки в інтернеті і веде переговори з платформами соціальних мереж, очікуючи посилення кібератак перед президентськими виборами.