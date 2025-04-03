У Києві на метро "Контрактова площа" пасажирка впала під потяг: зачиняли 4 станції

Чотири станції столичного метро на "синій" гілці зачиняли 3 квітня через потрапляння пасажирки під потяг.

Джерело: КМДА

Дослівно: "На станції "Контрактова площа" пасажирка потрапила під потяг. На місце події викликано медиків і правоохоронців".

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Деталі: "Синя" лінія метро: станції "Поштова площа", "Контрактова площа", "Почайна" та "Тараса Шевченка" були зачинені на вхід для пасажирів

Рух поїздів на лінії організовували від станції "Теремки" до станції "Майдан Незалежності" та від станції "Оболонь" до станції "Героїв Дніпра".

Оновлено: Про відновлення руху поїздів "синьої" лінії метро у звичайному режимі повідомили о 18.37. Усі станції працюють на вхід та вихід для пасажирів.



Повідомляється, що пасажир живий. Обставини випадку з'ясовують правоохоронні органи.