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Венс: Маск буде радником Трампа і після завершення роботи в DOGE

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникЧетвер, 3 квітня 2025, 18:11
Венс: Маск буде радником Трампа і після завершення роботи в DOGE
Маск і Трамп. Фото - Kayla Bartkowski/Getty Images

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що мільярдер Ілон Маск залишиться радником Дональда Трампа навіть після того, як через 130 днів закінчиться його термін роботи в адміністрації.

Джерело: як повідомляє "Європейська правда", про це Венс заявив в інтервʼю Fox News

Деталі: Венс назвав повідомлення ЗМІ про те, що Трамп нібито говорив членам свого найближчого про нібито завершення Маском роботи в його адміністрації найближчим часом "тотальним фейком".

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Він зазначив, що американський мільярдер погодився попрацювати шість місяців, щоб "скоротити неймовірно спритну бюрократію, яка перешкоджає волевиявленню американського народу та дорого обходиться".

"Але, звичайно, він і надалі залишатиметься радником. І, до речі, робота DOGE (Департаменту ефективності держапарату. – Ред.) й близько не закінчена, робота Ілона й близько не закінчена", – додав віцепрезидент США.

За словами Венса, робота DOGE "триватиме і після того, як Ілон піде".

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"Але фактично Ілон залишиться другом і радником як моїм, так і президента, і він зробив багато хороших речей", – стверджує він.

Офіційно Ілон Маск класифікується як тимчасовий державний службовець зі 130-денним обмеженням на його службу в Білому домі. Згідно з цим призначенням, його повноваження закінчаться наприкінці травня.

Цього тижня президент США Дональд Трамп сказав, що в якийсь момент DOGE припинить своє існування.

СШАІлон МаскТрамп
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