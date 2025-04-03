Київрада збільшила повноваження Кличка, голова КМВА Ткаченко – проти

Київська міська рада 3 квітня проголосувала за зміни до деяких своїх рішень, чим посилила роль мера Віталія Кличка в управлінні містом. Тепер реалізація повноважень виконавчого органу Київради, яким є Київська міська державна адміністрація, відбуватиметься лише за підписом міського голови.

Джерело: "Суспільне" із посиланням на результати засідання Київради

Деталі: Відповідний проєкт рішення, який на початку березня подав сам Кличко, підтримали 62 депутати.

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На думку депутатки від фракції "Голос" Аліни Михайлової, Київрада проголосувала за фактичне підпорядкування Київської міської військової адміністрації Віталію Кличку. За її словами, тепер без його підпису не можна видавати розпорядження.

Дослівно у пояснювальній записці до ухваленого рішення: "Проєкт рішення спрямований на забезпечення безперервності функціонування органів місцевого самоврядування в умовах воєнного стану. Проблема полягає в необхідності оперативного ухвалення управлінських рішень у період дії особливого правового режиму, що зумовлює потребу в уточненні порядку реалізації наданих законом повноважень. Запропоновані зміни передбачають визначення механізму прийняття та виконання рішень КМДА та РДА, що забезпечить стабільне управління містом і належну координацію дій у кризових умовах".

Більше деталей: Доповідав щодо цього питання керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний. Він підкреслив, що Закону "Про місцеве самоврядування" необхідно дотримуватися навіть в умовах воєнного стану.

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"У статті Закону про правовий режим воєнного стану передбачені функції, зокрема, військової адміністрації, питання здійснення заходів правового режиму воєнного стану, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, фортифікація, мобілізація. То дані функції жодним чином не будуть обмежені. Зараз стоїть питання щодо виконання закону про місцеве самоврядування", — зазначив Загуменний.

Проти такого рішення виступили депутати від фракції "Слуга народу". Її очільник Андрій Вітренко наголосив, що наразі законодавство про воєнний стан превалює над іншими законами, зокрема, і над законом про місцеве самоврядування.

Голосування за проєкт рішення відбувалося під час повітряної тривоги, коли окремі депутати вимагали оголошення перерви в пленарному засідання, щоб перейти в укриття.

Кличко у письмовій відповіді на запит "Суспільного" наголосив, що рішення Київради стосується лише реалізації норм закону про місцеве самоврядування, де визначені повноваження забезпечувати безперервність функціонування органів місцевого самоврядування в умовах воєнного стану.

"Це рішення є необхідним для забезпечення вирішення нагальних господарських питань і забезпечення життєдіяльності столиці. Навіть закон про правовий режим воєнного стану говорить про те, що органи місцевого самоврядування повинні здійснювати свої повноваження, надані їм Конституцією та законами України. Тобто рішення Київради не обмежує повноважень КМВА, визначених законодавством України", — зазначив Кличко.

Натомість голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у своєму Telegram написав, що Кличко намагається позбавити КМВА права ухвалювати рішення.

"Забрати повноваження в начальника військової адміністрації під час воєнного стану може тільки той, хто його туди призначив", — йдеться в дописі Ткаченка.

Що передувало: Наприкінці січня цього року міський голова Віталій Кличко звернувся до президента Володимира Зеленського стосовно діяльності очільника КМВА Тимура Ткаченка. За його словами, у Києві відбувається спроба розбалансувати владу та знищити місцеве самоврядування. Кличко вважає, що Ткаченко, який без військової освіти й досвіду замінив на посаді бойових генералів, блокує вирішення ключових господарських питань.

Ткаченко назвав "дивною" заяву Кличка про "узурпацію влади" в столиці. Він зазначив, що спілкувався із столичним головою щодо пріоритетів у роботі військової адміністрації, проте у відповідь побачив "не допомогу, а пусті звинувачення".